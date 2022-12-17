Меган Маркл и принц Гарри представили рождественскую открытку — и она оказалась неожиданной

За неделю до католического Рождества Меган Марк и принц Гарри представили свою праздничную открытку, которая несколько удивила поклонников пары. После откровений герцога и герцогини Сассекских в документалке Netflix,от них ждали если не новых сенсаций, то хотя бы свежего семейного снимка с 3-летним Арчи и годовалой Лилибет. Но в этот раз супруги решили не выставлять личную жизнь напоказ. Для своей рождественской открытки Сассеки выбрали черно-белый кадр с недавнего гала-вечера в Нью-Йорке, устроенного в честь вручения премии Роберта Ф. Кеннеди “Пульс надежды” в Нью-Йорке.

В тот вечер Макл блистала в белоснежном вечернем платье с открытыми плечами от Louis Vuitton. Но самой запоминающейся деталью образа герцогини стало фамильное кольцо принцессы Дианы на правой руке. Это украшение с крупным аквамарином примечательно тем, что было изготовлено по индивидуальному заказу Леди Ди в качестве замены обручального кольца после развода с принцем Чарльзом (ныне королем Карлом III) в 1996 году.

От нашей семьи и от имени наших команд The Archewell Foundation, Archewell Audio и Archewell Productions мы желаем вам здоровья, мира и очень счастливого Нового года,— гласит поздравление с подписью герцога и герцогини Сассекских внизу.

Удивлять собственность выбором фото для праздничных посланий Меган Маркл и принцу Гарри удается не первый год. Например, в прошлый раз он представили официальную рождественскую открытку, которая получилась максимально необычной: вместо привычных снимков они обнародовали нарисованную открытку с их совместного фото. На открытке с надписью “Счастливого Рождества и Нового года!” “позируют” принц Гарри, Меган Маркл, их сын Арчи, а также их собаки. Наличие в кадре собак неслучайно: дело в том, что открытка была опубликована на сайте приюта для животных Mayhew, покровителем которого является герцогиня Сассекская.