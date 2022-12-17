Я вас щас научу – Личное мнение

Детей я люблю и понимаю их лучше многих. Да, кто-то сейчас обязательно ухмыльнётся и скажет «сперва роди», но такие несознательные люди продемонстрируют этим свою ограниченность.

Детей я люблю больше всех. Я лучше всех детей понимаю. И как их воспитывать тоже прекрасно знаю.



Фото: Соцсети

Вместе с тем, до определённого момента я не любила детские праздники.

Почему?

Да по той простой причине, что не знаешь, что им подарить.

Хочется ведь самый лучший подарок, верно? А что — смартфон, гаджет? Мало того, что стоят дорого, так ещё и не пойми, чего больше от них — вреда или пользы.

С настольными играми тоже трудно. Хороший вариант, но тут не угадаешь, какая игра зайдёт чужому ребёнку, а какая нет.

Но вот вам отличный вариант для подарка, который точно: а) понравится, и бэ) будет полезен и интересен.

Это — деревянные пазлы WoodCraft Logics. Полностью российская разработка и производство, кстати — делают в Вологде.

Для какого возраста подойдут? Да для любого — от 2 лет и даже для взрослых. Во всех пазлах и головоломках красочный дизайн, эстетика и нестандартная форма деталей: многие части пазлов представляют собой отдельные фигурки-игрушки.

Представляете?

Например, хамелеон складывается из множества маленьких хамелеончиков, пазл с кораблём — из фигур лодок и морских птиц и так далее. Детали пазлов приятно трогать, вертеть в руках — это натуральный материал.

Деревянные арт-пазлы WoodCraft Logics создала 19-летняя Елизавета Манешева для своих младших двоюродных братьев, чтобы отвлечь детей от родителей и от гаджетов, развивать у них логику, эстетику, мелкую моторику и чувство прекрасного.

Взрослым людям WoodCraft тоже отлично заходит: для них есть отдельные линейки пазлов, в том числе, и из фотографий. Создательница WoodCraft Logics — будущий эколог, она выбрала безопасные материалы, без клея, формальдегидов, занозистого дерева. Только чистая древесина высокой плотности. Молодец девчонка, как тут не похвалить?

Производство находится на родине Манешевой, в Вологде. Кроме Елизаветы, в производстве участвуют два человека: дизайнер и технолог. Девушка сама ведёт социальные сети и общается со всеми покупателями.

Пазлы развивают мелкую моторику — помните, что интеллект человека на кончиках его пальцев? Пазлы развивают и логику, память. А ещё учат усидчивости, в противовес доставучести и взрослению на гаджетах.

Для взрослых — релакс, эстетика, когнитивная терапия при тревожности. Плюс необычный подарок, в том числе и корпоративный — на Новый год. Гораздо более полезный и интересный презент, чем банальные дезодоранты наборы или символические зайчики.

Нахваливать не буду больше, хотя самой пазлы WoodCraft очень нравятся. Смотрите сами, выбирайте и покупайте!

Реклама. ИП Минаичев П.Г.

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