Трампа высмеяли за объявление о продаже праздничных коллекционных карт

В качестве рождественского сюрприза американцы теперь могут купить и подарить друг другу цифровые коллекционные карты, на которых бывший президент США Дональд Трамп изображён в виде супергероя среди других популярных персонажей. При этом они также получат шанс выиграть дополнительные призы, объявил сам Трамп на своей платформе Truth Social. Однако пользователи соцсетей, похоже, не оценили такой подарок и поспешили высмеять эту идею, пишет The Inpedendent.



AP

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о том, что в качестве рождественского сюрприза американцы теперь могут купить и подарить друг другу цифровые коллекционные карты, на которых он сам изображён в виде супергероя среди других популярных персонажей. По словам Трампа, каждая купленная карта также даёт шанс выиграть призы от него лично. Однако пользователи соцсетей, похоже, не оценили такой подарок и поспешили высмеять «важное объявление» Трампа, пишет The Inpedendent.

«ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ! Моя официальная коллекция цифровых коллекционных карт Дональда Трампа уже здесь!» — написал Трамп на своей странице в собственной социальной сети Truth Social в четверг. «ПОЛУЧИТЕ СВОИ КАРТЫ СЕЙЧАС! Всего по 99 долларов за штуку! Это станет отличным рождественским подарком. Не ждите. Они разойдутся, я думаю, очень быстро!» — также подчеркнул он.

В видеообъявлении о начале продаж коллекционных карт Трамп выразил надежду, что он является для американцев «самым любимым президентом всех времён — лучше, чем Линкольн, лучше, чем Вашингтон», говорится в статье. Он также пояснил, что на первой выпускаемой им официальной серии «цифровых коллекционных карт» будут изображены «действительно невероятные произведения искусства», относящиеся к его жизни и карьере.

«Эти карты ограниченного выпуска демонстрируют потрясающее ИСКУССТВО моей жизни и карьеры! Соберите все свои любимые цифровые коллекционные карты Трампа, это похоже на коллекционирование бейсбольных карточек, но надеюсь, гораздо увлекательнее», — предложил экс-президент США своим поклонникам. «Я думаю, это то, что вам понравится, вам очень это понравится», — подчеркнул он.

Однако некоторые пользователи соцсетей, похоже, не оценили идею Трампа и поспешили высмеять его предложение, говорится в статье. «Самым важным заявлением Дональда Трампа было то, что он продаёт цифровые коллекционные карты с изображением супергероев. Не могу поверить, что этот жалкий идиот когда-либо был президентом», — цитирует The Independent комментарий одного из неназванных пользователей Twitter.

«Классический аферист и нарцисс. Он действительно сошёл с ума больше, чем я могу себе представить. Министерство юстиции и Джек Смит, пожалуйста, поторопитесь и предъявите обвинение этому человеку», — написал в Twitter другой пользователь по имени Виктор Ши.

«Самое «крупное» заявление Трампа заключалось том, что он продаёт коллекционные карты с супергероями, это просто невероятно. Парень совсем потерял чувство реальности. Энергия неудачника и мошенника здесь просто зашкаливает. Такими темпами Байден выиграет даже в штате Монтана и на Аляске в 2024 году», — заявил ещё один неназванный пользователь.

Тем не менее, по мнению Трампа, предлагаемые им коллекционные карты стоимостью $99 за штуку станут для американцев «отличным рождественским подарком», тем более что они позволяют принять участие в розыгрыше дополнительных призов. «Каждая карта автоматически даёт шанс выиграть удивительные призы, такие как ужин со мной лично», — рассказал он.

Также покупатели карт, по словам Трампа, смогут выиграть игру в гольф «с вами и группой ваших друзей на одном из моих прекрасных полей для гольфа», пишет The Independent. И это ещё не всё: «Я также делаю звонки через Zoom, провожу личные встречи, раздаю автографы и памятные сувениры и многое другое. Мы многое делаем», — пояснил бывший президент в своём анонсе, рекламируя новое предложение.