Сторонник Путина Такер Карлсон – антироссийские санкции на деле вредят населению стран Запада, а не Москве

Санкции, введённые против России, не оказали ожидаемого эффекта. Доходы Москвы выросли, рубль укрепился, а американцам по сути лгали, обещая, что ограничения навредят Москве, отметил ведущий Такер Карлсон в эфире своего шоу на Fox News. Крупные американские СМИ давно пишут о нехватке товаров первой необходимости и резком росте цен на продукты в России, однако оказалось, что это неправда: выбор остаётся достаточно большим, а цены не так высоки, подчеркнул гость программы, репортёр Джереми Лоффредо.

Практически всё, что они говорили нам об этом конфликте с самого начала, было ложью. И многие люди об этом не знают, поскольку наша новостная повестка серьёзно контролируется правительством США — о чём мы узнали из обнародованных документов Twitter. Давайте пройдёмся по тому, что они нам рассказывали: они говорили, что санкции подорвут российскую экономику. Джо Байден заявил об этом в обращении к нации. Так ли это? Этим летом курс российского рубля достиг наиболее высокого уровня за последние 7 лет, а несколько месяцев назад РФ продемонстрировала массовый профицит торгового баланса. Российская пропаганда? Нет. Экономические факты. Наша политика не работает, на деле она контрпродуктивна. С января по сентябрь сальдо торговли РФ было на 120 миллиардов долларов выше, чем за аналогичный период прошлого года! Это вдвое больше предыдущего рекорда, установленного в 2008 году. Это результат наших санкций. Помните, нам сказали, что Путин пострадает от санкций? Лжецы! Репортёр Rebel News Джереми Лоффредо недавно посетил Москву, чтобы посмотреть, что там происходит. Оказалось, что у них всё нормально! То, что мы делаем, не вредит им — лишь нам самим. Продуктовые магазины в Москве не пустуют, у них не кончается еда, а цены на продукты не особо высоки. Давайте посмотрим.

ДЖЕРЕМИ ЛОФФРЕДО, репортёр Rebel News: Войдя в магазин, я был удивлён. Казалось, что это не только нормальный продуктовый, но и к тому же полный еды. Пачки пасты Barilla, которую можно найти в любом магазине в Штатах, были нагромождены так высоко, что мне понадобилась бы лестница, чтобы достать лингвини! Но я сохранял скептицизм, поскольку The New York Times и The Washington Post, конечно же, не могут лгать! Насколько тут всё дорого? В российских магазинах может быть достаточно еды, но из-за инфляции и перебоев в поставках товары могут быть настолько дорогими, что никто не сможет их приобрести. Сначала я направился в молочный отдел: кефир 1%, 2%, 3% и даже молоко 4%, йогурты и альтернативная молочка — у них большой выбор. Я взял литр обычного молока по цене 89 рублей, или 1,41 доллара. Затем я пошёл в мясной ряд: у них была говядина, курица, индейка, свинина и даже крольчатина. Я взял фунт говяжьего фарша за 175 рублей, или 2,78 доллара. Общая стоимость за молоко, яйца, говядину, хлеб и грибы составила 499 рублей, или 7,92 доллара. Удивительно, но, кажется, мейнстримные медиа не говорят всей правды о том, что касается влияния санкций на стоимость товаров первой необходимости в России.

Можно даже не сомневаться, что нас обвинят в российской пропаганде за демонстрацию этого репортажа, но нас это не сильно волнует. Это даёт нам возможность отметить весьма очевидный момент: это новости, это факты, мы даём вам информацию, а вы уже делайте с ней, что хотите. Это не пропаганда. Пропаганда — это когда информация утаивается от населения с целью оказать влияние на политический курс, который оно на деле не поддерживает. Так делают в Северной Корее, так было в Советском Союзе, то же мы делаем здесь. Поэтому мы благодарны, что Джереми Лоффредо поехал и выяснил, что происходит на самом деле. Репортёр Rebel News присоединяется к нам сейчас. Джереми, спасибо большое, что вы с нами. Я уверен, что вас заклеймят «орудием Путина», давайте игнорировать это. Обсудим, что вы увидели там. Судя по продуктовому магазину, санкции не сильно вредят Москве.

ДЖЕРЕМИ ЛОФФРЕДО: Да, по дороге в Россию я прочитал в The New York Times о «дефиците советских времён». The Washington Post где-то между строк упоминал о нехватке продуктов первой необходимости. Foreign Policy опубликовали репортаж, в котором сообщалось, что российская экономика попала в чёрную дыру невиданных ранее масштабов. Поэтому я немного волновался, отправляясь туда. Я посетил сельские районы, за пределами Москвы, а также супермаркеты наподобие того, который вы увидели. Товары были дешёвые и выбор был шире, чем в Whole Foods, тут в Нью-Йорке. В чём суть? Какова цель этих санкций? Цель, очевидно, заключается в том, чтобы создать напряжённость, нехватку товаров, вызвать у людей недовольство правительством — и, если повезёт, они выйдут на улицы. И в конце концов мы хотим смены режима в России, мы хотим другое правительство. Но как вы можете видеть, этого не происходит. Я общался с сотнями людей в России, и их можно разделить на три категории в отношении вопроса санкций. Первые считают себя «российскими патриотами» — их не волнует, могут ли они использовать Netflix, их не тревожит, что больше нет Spotify и что они не могут отправить деньги за границу. Они верят в то, что их дело — правое, и поддерживают правительство. Другую группу можно, наверное, назвать либералами, у нас тут они повсюду; такие выступают против санкций просто потому, что они не могут выехать в отпуск, посмотреть Netflix, они против конфликта и санкций, потому что просто хотят жить, как они жили раньше — весьма комфортным образом. Представители последней категории даже не замечают, что что-то происходит, они просто покупают еду в магазине, у них дешёвый бензин, они ездят по делам, на них эти санкции никак не повлияли.

Подводя под всем этим черту, можно сказать, что санкции оказывают влияние на нас, равно как и на Западную Европу, и они разрушают нашу экономику. Позвольте задать вам небольшой вопрос, просто для уточнения: сопровождал ли вас некий специальный человек из правительства Путина? Были ли критерии вашего репортажа обусловлены, определены или скорректированы кем-то из правительства Путина?

ДЖЕРЕМИ ЛОФФРЕДО: Со мной не было никого ни от российского, ни от какого-либо другого правительства. Я был предоставлен сам себе, гулял и документировал то, что видел.

Мы благодарны вам за это, потому что больший объём информации и её неограниченный поток обязательны для демократии. Джереми Лоффредо, спасибо вам большое.

Дата выхода в эфир 15 декабря 2022 года.