У власти деньги есть, но вы не власть

Что для кошельков жителей означает решение ЦБ о сохранении ключевой ставки.

Российский Центральный банк любит принимать неожиданные решения для рынка. Еще в октябре 2018 года МВФ выпустил доклад Challenges to Steady Growth, в котором назвал Банк РФ самым непредсказуемым финансовым регулятором в мире. Так, за период 2010–2018 гг. «неожиданными для рынков» оказались 27% решений по ключевой ставке, принятых ЦБ РФ.

Но в данном случае ничего непредсказуемого со ставкой не случилось — за несколько дней до своего финального заседания в 2022 году Центральный банк опубликовал результаты опроса российских аналитиков, оценивавших содержание денежно-кредитной политики и основные экономические параметры. Половина опрошенных экспертов посчитала, что «средняя ключевая ставка» за 2022 год должна сохраниться на уровне 10,6% годовых, а это значит, что финансовый регулятор должен сохранить ее на прежнем уровне. Что ЦБ и сделал.

Почему бы не понизить ее, послав рынку сигнал, что экономические риски снижаются и можно более активно наращивать кредитование людей и бизнеса?

Потому что инфляционные ожидания жителей остаются практически неизменными. Согласно данным опроса, проводившегося фондом «Общественное мнение» по заказу ЦБ РФ с 29 ноября по 8 декабря, люди говорят о наблюдаемом снижении инфляции: половина респондентов считает, что за год цены выросли на 16,3% — т.н. медианная оценка инфляции, всего месяц назад эта оценка составляла 17,3%. Но в отношении будущего роста цен люди продолжают оставаться пессимистами — медианная оценка будущей инфляции со стороны жителей остается на уровне 12% в год.

В свою очередь, эксперты ожидают, что в следующем году финансовый регулятор должен будет ужесточить денежно-кредитную политику — именно потому, что правительство смягчает политику бюджетную, наращивая расходы. Можно сказать, что правительство, соглашаясь с бюджетным дефицитом, сообщает рынку, что «деньги есть», а Центральный банк, повышая ставку (или сохраняя ее на прежнем уровне), посылает сигнал, что эти деньги надо тратить осторожно.

Но в том-то и специфика сегодняшнего решения совета директоров ЦБ, что никакого сигнала в отношении будущей ставки послано не было!

Было только упоминание в официальном релизе о том, что «внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность», поэтому «…Банк РФ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

С внешними условиями здесь вот какая история. В день заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, 16 декабря, главным экономическим ньюсмейкером, по нашему мнению, стал не ЦБ, а Минфин — там опубликовали расчет экспортной пошлины на нефть на январь 2023 года.

Исходя из средней цены, пошлина на январь установлена $16,7 за тонну — в 2,6 раза ниже, чем в декабре. (В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $43,3 за тонну.)

По данным Минфина (официальнее некуда) выходит, что с 15.11 по 14.12 российская Urals уходила к покупателям по $57,49 за баррель. Нефть Brent в тот же период стоила $84.

Получается, что разница в ценах между этими сортами составляет $27 или 32% — это очень много, значит, российская нефть продается с большими скидками.

$57,49 — это, разумеется, не минимальная, а средняя цена (минимум был, видимо, ниже $50).

Цена российской нефти сейчас различается в зависимости от портов — на Дальнем Востоке она около $70, но экспорт с Дальнего Востока — порядка 1 млн баррелей в сутки, что немного.

Почему это важно?

Потому что при $50 за баррель в следующем году бюджету не будет хватать порядка 2 трлн рублей нефтегазовых доходов. Но если цены останутся на этом уровне, то сократятся и ненефтегазовые доходы.

В результате дефицит бюджета может превысить 5 триллионов рублей (вместо запланированных 2,9 трлн).

Впрочем, у финансовых властей есть успешный опыт, как справляться с падением нефтяных сверхдоходов — через снижение потребления людей: девальвация, рост цен, снижение товарного наполнения зарплаты, ужесточение условий кредита.

Кроме того, каким бы ни было решение Центрального банка в отношении ключевой ставки, необходимо понимать, что оно учитывает комплекс обстоятельств, который нам может быть просто неизвестен. Ну, а в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики говорит снижение цен на нефть, которое, очевидно, потянет за собой не только снижение доходов бюджета, но и дефицит валюты, необходимой для оплаты импорта. Денег у власти по-прежнему много, но вы не власть, а значит, в расходах вам нужно быть осмотрительнее, напоминает Центральный банк.

Дмитрий Прокофьев

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