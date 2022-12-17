Мнение: Три класса церковно-приходской

До 1917 в Российской империи печатали по 100 млн книг каждый год. Как мы с вами обсуждали в прошлом году, образовательная система при Николае II развивалась бурными темпами, и число начальных училищ, например, выросло втрое — с 29 тысяч до 81 тысячи (ссылка), всего же на 1917 в России работали 140 тысяч школ.

Уже к 1911 году грамотных новобранцев в армии было 90%, а если бы не революция, то примерно к 1925 школьное образование в империи стало бы всеобщим.

Левые блогеры заявляют на это, что царское образование — не образование, и что пресловутые «три класса церковно-приходской» в подмётки не годятся «лучшему в мире» образованию СССР.

Это неверно сразу на двух уровнях. Во-первых, дожившие до 1950-х российские учёные с горечью отмечали, что уровень школ и вузов в СССР сильно уступает дореволюционному. Напомню хотя бы знаменитое письмо Александра Любищева, которое тот отправил в Ульяновский обком КПСС в 1956 (ссылка). Вот характерный фрагмент:

Незнание иностранных языков, как правило, граничащее с совершенным невежеством. В старой школе обучали минимум двум иностранным языкам, максимум четырём (в классической гимназии – двум древним и двум новым), и окончившие среднюю школу могли пользоваться своими знаниями в жизни, читая литературу на иностранных языках. В высших учебных заведениях поэтому преподавание языков не входило в план нефилологических факультетов: они преподавались лишь как факультативные предметы. У нас сейчас часто смотрят на классические языки как на совершенно излишний балласт, служивший только реакционным целям и ненавистный ученикам. Это, конечно, совершенно неверно…

Могу сообщить маленький факт из личных воспоминаний. Я окончил не гимназию, а реальное училище без древних языков, и для поступления в университет должен был сдать экстерном экзамен за полный курс латинского языка. Последний год я занимался латинским языком с двумя студентами, не филологами: один был историк, другой – математик. А как прекрасно знали латинский язык эти неспециалисты! Студент-математик отлично (конечно, без помощи словаря) переводил и анализировал труднейшие места из «Энеиды» Вергилия.

Неудивительно, что при огромном желании попасть в университет и при таких преподавателях (не получивших, конечно, никакой специальной педагогической подготовки) я за восемь месяцев подготовился прилично и сдал экзамен на четвёрку, причём помню, что на экзамене мне был дан для перевода кусочек из Тита Ливия, который я должен был перевести без словаря (дали только значение одного редкого слова). Ну а сейчас? Я уже не говорю про студентов: большей частью они протестуют даже против латинской терминологии, заявляя, что они не знают латинского алфавита. На мой вопрос: «Как же вы не знаете, ведь вы же учили иностранные языки?» – выясняется, что они и не подозревают, что большинство иностранных языков пользуется латинским алфавитом.

Но возьмём представителей высшей категории интеллигенции: аспирантов и сдающих кандидатские экзамены. Они проходили один язык, но проходили его как обязательный предмет не один период жизни (в средней школе), а три периода: в средней школе, в высшей и в аспирантуре, причём они сдавали экзамены по языку и при поступлении в вуз, и в аспирантуру: три периода (вместо одного) и два дополнительных фильтра. А результат? Надо прямо сказать – прямо кошмарный. Как представителю старой интеллигенции, так сказать, «пережитку капитализма», сносно знающему иностранные языки, мне много раз приходилось присутствовать на кандидатских испытаниях по немецкому, французскому и английскому языкам. Требования совершенно мизерные: давали перевести кусочек лёгкого текста (часто политического – перевод речей наших вождей), часто адаптированного и при том с разрешением, сплошь и рядом, пользоваться словарем. И при таких, с позволения сказать, «требованиях» – какая беспомощность перевода, какое неумение дать настоящий грамматический разбор…

Во-вторых, кроме церковно-приходских школ были ещё училища и гимназии, например. Но и та самая «церковно-приходская школа», над которой смеются блогеры-неомарксисты, имела неплохую программу. Знания выпускников отнюдь не ограничивались умением прочесть по складам собственное имя и поставить напротив него крестик. Цитирую (ссылка):

При преподавании русского языка в школах (7 уроков в неделю) необходимо было обращать особое внимание на изучение языка и не задаваться побочными целями. Конечные цели – разумное чтение, правильное написание и осмысленное выражение мыслей устно и письменно. Одноклассная церковно-приходская школа должна была сформировать у учащихся следующие умения: научить правильно, бегло и осмысленно читать, писать без грубых ошибок, передавать содержание прочитанного. В двухклассной церковно-приходской школе предусматривалось преподавание практической грамматики, этимологии и синтаксиса, причем вывод грамматического положения должен был делаться самими учениками из примеров, подобранных учителем. Каждое выведенное таким образом положение сопровождалось проверочным диктантом. Письменные упражнения в изложении мыслей предусматривали написание сочинений.

Чистописание было самостоятельным предметом для всех видов церковно-приходских школ и было рассчитано на весь курс обучения. В первый год обучения требовалось писать по прописям печатные и прописные буквы и цифры. Во второй год – письмо букв и цифр в разлинованной тетради, а затем письмо слов и коротких пословиц. В двухклассной школе – упражнения в скорописи, на нелинованных листах, изучение допустимых сокращений, различных шрифтов. В первый год – 3 урока в неделю, в последующие – 2 урока в неделю.

Программа обучению счислению (6 уроков арифметики в неделю) предусматривала изучение приемов устных и письменных вычислений, решение задач, непрерывный счет до ста (во второй год до миллиона), названия чисел и письменное их обозначение, устные и письменные упражнения в производстве четырех действий арифметики. Было предусмотрено ознакомление с таблицами сложения, вычитания, умножения и деления, объяснялись простейшие дроби. Надлежало ознакомить детей с русскими мерами длины, веса, времени, сыпучих и жидких тел, счет монет, сложение и вычитание на торговых счетах. Программа двухклассной школы (4 урока в неделю), помимо перечисленного, требовала научить детей решению задач с квадратными и кубическими мерами, нахождению части по данному целому и целого по одной его части, решение задач о времяисчислении.

Преподавание начальных сведений по русской истории было предусмотрено только в двухклассных церковно-приходских школах (2 урока в неделю в первом полугодии и 3 урока во втором), при этом давались сведения и по географии. Исторические сведения включали данные о русской истории от Рюрика до Александра II, в основном о правлении Великих князей и монархов. По географии необходимо было дать краткий обзор земного шара по глобусу и картам полушарий, основные части света, океаны, моря, реки, горные массивы. Более подробно – побережье Черного и Средиземного морей, границы России, Балтийское море, русские города. Сведения по географии должны были способствовать пониманию учащимися истории Отечества и церкви. К каждому разделу Программ давался перечень учебных пособий и методических рекомендаций.

Да, программа церковно-приходских школ довольно коротка, однако, напомню, речь идёт о периоде бурного развития России. Кроме того, бичом советской школы стала показуха.

Если в программе церковно-приходской школы значились «разумное чтение» и «обзор земного шара», можно было твёрдо рассчитывать, что средний выпускник такой школы будет с интересом читать Жюля Верна, точно прокладывая в голове маршруты путешественников из романов. А вот если в программе советской школы значились, например, история или математика, нельзя было надеяться, что выпускнику твёрдо известны хотя бы самые основы предметов. Цитирую из того же письма Любищева:

5) Низкий общий уровень развития. Он связан со следующими особенностями: а) изумительной непрочностью фактических знаний, приобретённых в школе; б) чрезвычайно слабой способностью самостоятельного мышления; в) боязнью самостоятельного мышления.

…Непрочность знаний рассматривается как норма… Во время Великой Отечественной войны меня поражал тот факт, что у вывешиваемых информационных бюллетеней ТАСС никогда не было видно студентов. Во время государственных испытаний выпускникам задавались вопросы по текущему моменту для контроля за их общим развитием. Сначала ответы были совершенно никуда негодные, потом, когда прошёл слух, что члены экзаменационной комиссии интересуются этим, студенты стали читать бюллетени, но связь текущих событий с прошлым ускользала, и в своих ответах они обнаруживали полную географическую и историческую невинность. Рекорд побила одна студентка географического факультета, которая на вопрос (по случаю взятия Орлеана), кто такая была Орлеанская дева, ответила: «Роза Люксембург». При этом зазубрила она сдаваемый предмет неплохо и, получив на экзамене четвёрку, она обижалась, так как полагала, что ей снизили отметку из-за Розы.

Недостаточный общий уровень сказывается в том, что студенты заучивают, по современному выражению, «материал» механически, без понимания. Яркую иллюстрацию можно видеть в ответе одной студентки литературного факультета во Фрунзе. Отвечала она о Жуковском очень гладко и ни одной даты не спутала, но закончила свой ответ цитатой из «Светланы»: «Лучший друг нам в жизни сей Вера в привиденье».

Присутствовавший на экзамене проф. П.Н. Берков, естественно, спросил: «Как Вы сказали: «привиденье» или провиденье?» После долгого разговора студентка всё-таки остановилась на «привиденье», так как провиденье – это Бог, она побоялась, как бы не заподозрили её в религиозной пропаганде. Студентку не смущало то, что в том виде, как была приведена цитата, она вовсе бессмысленна, так как она привыкла к заучиванию многих несуразностей (подробнее об этом дальше). Сколько поставили студентке? Четыре, так как она проявила несомненное знание «материала», а что до понимания, так это вовсе не обязательно.

Как заметил один мой друг, хорошо знакомый со школой, сейчас в школе (и но только в средней) только «обмазывают наукой», далеко не всегда доброкачественной, она потом и отваливается, а для прочности знаний необходимо «пропитывание наукой»…

В общем, коллеги, «три класса церковно-приходской» — это, конечно, не очень впечатляет в 2022, но это было вполне нормально в 1922 или в 1932, например. Повторюсь, в Российской империи печатали по 100 млн книг каждый год, и кто-то все эти книги читал.