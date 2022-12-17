 

Подлая Цымбалюк-Романовская публично растоптала оголившуюся музу Джигарханяна: Было предательство

17.12.2022, 11:55, Разное
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Артистка в беседе с Татьяной Устиновой рассказала, как ее “ушли” из театра. По словам актрисы, в тот период ее карьера шла в гору: репетиции, премьеры, уважение коллег… Елену Ксенофонтову называли музой Армена Джигарханяна, и она имела определенное влияние в театре, однако в определенный момент все начало рушиться.

Ксенофонтова не назвала имя человека, который так сильно повлиял на привычный уклад жизни, однако пользователи Сети уверены, что речь в интервью идет о Цымбалюк-Романовской. Вероятно, молодая супруга Армена Джигарханяна почувствовала в лице актрисы соперницу, вот и решила обрезать ей крылышки.

Елена Ксенофонтова вспомнила, что тогда шли репетиции спектакля про Елизавету Английскую, где она играла главную роль. Причем постановка обещала быть горячей: по сценарию артистка должна была даже обнажаться. И вдруг практически перед самой премьерой сцены с Ксенофонтовой начали убирать из спектакля, и ту с оголением тоже порезали. Актрисе подобное положение дел не понравилось, поэтому она просто решила разорвать все отношения с театром – хлопнула дверью и ушла.

Многие уверены, что таким образом подлая Виталина Цымбалюк-Романовская публично растоптала оголившуюся музу Армена Джигарханяна, показав ей, кто тут главный. Позже художественный руководитель умолял Ксенофонтову вернуться, но она была непреклонна.

“Для меня это было предательство со стороны Армена Борисовича”, – поделилась актриса.


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