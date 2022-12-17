 

Мнение: О большой беде украинцев и русских… Вы все ослепли что ли?

17.12.2022, 11:35, Разное
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Очевидное бывает обманчивым ©

А самое очевидное сейчас — огромная трагедия, которая разворачивается у всех на глазах. Общая трагедия, общая беда как для русских, так и для украинцев. Действительно общая, как бы ни было кому-то неприятно это слышать-видеть-читать.

Но против правды не попрёшь. Она колючая, жёсткая, суровая, неудобная… Но уж какая есть.

Другой не будет. «Маємо те, що маємо» ©

Ещё одну тому подтверждение — отсюда. И на заглавном фото.

Когда вчера я опубликовал фото «бойца из-под Бахмута-Артёмовска» с разницей в пять дней, то ни словом не обмолвился, чей это боец. А комментаторы предсказуемо разделились. российские и пророссийские стали желать ему удачи, украинские и проукраинские — скорой смерти и чёрного пакета.

Хотя на обоих фото — военнослужащий ВСУ. Вот источник. Невольный полевой эксперимент получился на славу, да…

Суть вы поняли уже? И вывод — тоже?

Лоб в лоб, упорно и упёрто воюют друг с дружкой два — пусть не «братских»: набил оскомину уже этот штамп, но — близкородственных народа. Близких до степени смешения. До неразличимого сходства внешности, повадок, привычек, ментальности… Да-да, и ментальности тоже: сам иногда поражаюсь, как одинаково мыслят и действуют русские и украинцы в одинаковых, лишь зеркально повёрнутых ситуациях. Как по совершенно одинаковым паттернам выстраивают аргументацию, стилистику и даже хамство. Три с половиной века вместе — этого не сбросить со счетов, не перекроить враз новорожденным «Институтам исторической памяти», не приглушить массированной пропагандой.

Брат пошёл на брата — это не метафора, а факт. К сожалению

И кровью умываются тоже по-братски. Оба. На радость тем, кто подкидывают дровишек в пожар.

Ну, ладно, они решают свои задачи — геополитические.

А русским и украинцам — зачем это надо?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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