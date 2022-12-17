 

Многодетная мама из Екатеринбурга из-за документов застряла в Сочи с тремя детьми

17.12.2022, 11:30, Разное
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Многодетная мама, направляющаяся в Сочи из Екатеринбурга, застряла в аэропорту. Из-за проблем с документами ребенка женщине пришлось остаться в отеле.

Нестандартная ситуация произошла в аэропорту Екатеринбурга, местная жительница застряла при попытке вылететь с семьей в Сочи. Причиной инцидента стали несоответствия в документах дочери. Мама шестерых детей направлялась на черноморский курорт вместе с тремя старшими ребятами. Однако путешествие на лайнере закончилось прямо на территории аэропорта. В свидетельстве о рождении 6-летней девочки, как оказалось, отсутствовала печать. При этом екатеринбурженка ране даже не замечала этой проблемы, видимо, не обращали внимание на эту деталь и многочисленные социальные службы, которые предоставили женщине статус многодетной семьи. Однако выявление этого факта привело к тому, что ее вместе с малышами сняли с рейса.

В Сочи из Екатеринбурга мама с детьми должна была лететь с мужем, но его в последний момент вызвали на работу. Улететь судном аэрокомпании «Победа» им из-за этого не удалось, ранее уже несколько раз они всей семьей путешествовали рейсами этого перевозчика, и ни разу никто не спрашивал о печати в свидетельстве о рождении. Стоит отметить, что и сейчас многодетной маме выдали посадочные талоны, однако на пути в чистую зону остановили и вернули к терминалу.

Самолет, которым семья должна была лететь из Екатеринбурга в Сочи, уже отправился на черноморский курорт. Многодетной маме предложили поехать поездом, однако в таком случае отдых обойдется в три раза дороже. По заявлению туристки, билеты в Краснодарский край были приобретены буквально на последние деньги. Пока она вместе с малышами поселилась в гостинице, поставив в свидетельство о рождении необходимую печать в ЗАГСе.


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