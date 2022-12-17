 

МИД заявил о попытках Запада принудить Сербию к признанию Косова

17.12.2022, 11:25, Новости дня
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Страны Запада пытаются вынудить сербское руководство признать «государственность» непризнанного Косова любыми методами, сообщил директор четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон.

Так называемый франко-германский проект урегулирования между Косово и Сербией, вброшенный с подачи США, стал очередным свидетельством попытки Запада любыми путями вынудить Сербию поступиться национальными интересами, сообщил Пилипсон в интервью ТАСС.

Западные страны хотят принудить страну поступиться территориальной целостностью и в той или иной форме признать косовскую «государственность», заключил он.

Ранее Сербия направила Миссии НАТО в соответствии с резолюцией СБ ООН 1244 запрос на возвращение военных и полиции в Косово и Метохию. СМИ отмечали, что натовская миссия приступила к рассмотрению этого запроса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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