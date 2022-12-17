 

Правительство приняло решение продлить ряд мер поддержки рынка труда до конца 2023 года

17.12.2022, 11:25, Новости дня
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении ряда мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях санкций до конца 2023 года.

В Telegram-канале кабмина отмечается, что меры касаются создания временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда в поисках нового трудоустройства. Кроме того, меры включают в себя устройство профессионального обучения сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

При этом уточняется, что затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство.

По информации правительства, в 2023 году меры позволят временно трудоустроить более 176 тыс. человек. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 12,8 млрд рублей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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