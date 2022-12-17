 

Власти Нижневартовска сообщили о возможном сносе дома, где произошел взрыв

17.12.2022, 11:25, Новости дня
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Эксперты указывают на необходимость сноса здания в Нижневартовске, частично обрушившегося во время взрыва газа, сообщил мэр города Дмитрий Кощенко.

Предварительная справка о состоянии конструктивов дома, выданная специалистами Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, указывает, что здание подлежит сносу, написал Кощенко в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что окончательное заключение будет выдано до конца месяца.

Напомним, взрыв газа в жилом доме в Нижневартовске произошел 4 декабря, погибли девять человек. Взрыв частично обрушил перекрытия в строении. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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