Власти Нижневартовска сообщили о возможном сносе дома, где произошел взрыв
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Эксперты указывают на необходимость сноса здания в Нижневартовске, частично обрушившегося во время взрыва газа, сообщил мэр города Дмитрий Кощенко.
Предварительная справка о состоянии конструктивов дома, выданная специалистами Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, указывает, что здание подлежит сносу, написал Кощенко в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что окончательное заключение будет выдано до конца месяца.
Напомним, взрыв газа в жилом доме в Нижневартовске произошел 4 декабря, погибли девять человек. Взрыв частично обрушил перекрытия в строении.
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