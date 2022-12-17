Не дожидаясь Рождества – Кэти Холмс и Бобби Вутен III расстались после 8 месяцев романа

Кэти Холмс, которой завтра, 18 декабр, исполнится 44 года, снова пополняла ряды завидных невест. Как сообщают инсайдеры Us Weekly, а прошлой неделе актриса поставила финальную точку в своих отношениях с 33-летним композитором-самоучкой, продюсером и мультиинструменталистом Бобби Вутеном III. Судя по тому, что Кэти теперь просит друзей не упоминать имени бывшего в разговорах, рассталась пара не на дружеской ноте. От комментариев Холмс пока тоже воздерживается, как, впрочем и Вутен III. А вот инсайдеры заявляют. что причиной расставания стала несерьезность отношений.

Они не строили долгосрочных перспектив, — утверждают друзья актрисы.

Напомним, что Кэти Холмс и Бобби Вутен обнародовали свой роман в прошлом месяце, когда поцеловались перед камерами папарацци в нью-йоркском парке. Для Холмс это первые отношения с момента расставания актрисы с шеф-поваром Эмилио Витоло-младшим в мае прошлого года. Источник, близкий к Холмс, сообщил изданию E! News, что Кэти и Бобби познакомились через друзей. У влюбленных много общего: они оба родом со Среднего Запада и оба выступают на Бродвее.

Самый громкий роман Холмс был с актером Томом Крузом, который старше ее на 15 лет. От их брака Кэти воспитывает 15-летнюю дочь Сури. Актеры развелись в 2012 году после шести лет семейной жизни, и до сих пор не поддерживают отношений. Также у Кэти был долгий роман с актером Джейми Фоксом, который закончился в 2019 году.