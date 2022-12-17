Время для себя: чем заняться на новогодних праздниках, чтобы поддержать свое ментальное здоровье

Мастер-класс по латиноамериканским танцам

Ничто так не повышает психологическую гибкость, адаптивность и креативность, как танцевальная терапия. Библиотека иностранной литературы приглашает 10, 18 и 25 декабря всех желающих на мастер-класс по сальсе, бачате, меренге. Педагогом выступит профессиональная танцовщица и ведущая русско-испанского разговорного клуба Юлия Быкова. Вместе с ней можно научиться базовым движениям, слиться с музыкой воедино и прочувствовать музыкально-танцевальное удовольствие. В процессе танца происходит высвобождение подавленных чувств, что помогает улучшить свое телесное и эмоциональное состояние.

Арт мастер-класс с дегустацией

Бокал вина в окружении картин Сальвадора Дали — звучит как в сказке! И арт мастер-класс в Путевом дворце Василия III готов воплотить ее в реальность. Во время мероприятия посетителям удастся познакомиться с творчеством великого испанского гения и, под руководством художника-искусствоведа, попробовать создать собственный живописный шедевр. Увлекательный творческий процесс также будет сопровождаться винной дегустацией, где сомелье приоткроет завесу в дивный мир различных виноградных напитков. Событие состоится 8 и 24 декабря. Кстати, наличие билета на арт мастер-класс дает право на посещение выставки «Дали&Пикассо» в день проведения мероприятия.

Ежедневные т ренировки Cross-Training

Люди часто забывают, что физические упражнения влияют не только на тело человека, но и на его самочувствие, душевное состояние и эмоции. Регулярные тренировки помогут расслабиться, улучшить настроение и сон, а также снизить общий уровень стресса. В парке Сокольники ежедневно проводятся занятия CROSS-Training, состоящие из комплексной методики с использованием упражнений из различных функциональных видов спорта. Цель этих тренингов заключается в гармоничном развитии всего тела и укреплении здоровья. Программа тренировок позволяет варьировать уровень нагрузки и сложность упражнений, поэтому подойдет как новичкам, так и подготовленным людям. А личный инструктор составит программу занятий, скорректирует технику выполнения упражнений и поможет определиться с системой питания, чтобы приумножить эффект от тренировок. Занятия проводятся для детей и взрослых в групповом формате или персонально под руководством мастера-тренера. Методика занятий направлена на укрепление всех мышечных групп, формирование двигательных навыков, коррекцию фигуры, а также развитие силы, выносливости, координации и гибкости.

Deep Inside / GHT

Центр современного искусства М’АРС представляет уникальный эксперимент в области психотрансформационного арта. Только на три дня 26, 30 декабря и 3 января свои двери откроет новаторский выставочный проект Deep Inside / GHT художника-визионера Марии Луттик. С помощью искусства Мария воплощает сложные философские доктрины, делая их доступными каждому. В своих работах она не только объясняет суть человеческого существования, но и выстраивает чуткий диалог со зрителями на самые сокровенные темы: счастье, любовь и свобода. Проект окажет активное воздействие на посетителей и сфокусирует их внимание на подлинных жизненных ценностях и поиске внутренних опор. Выставка объединила в себе традиционную живопись, саунд-дизайн, VR, AR и специальные арома-композиции. Мария Луттик удивительном образом сочетает современную каллиграфию, граффити и нео-академическую живопись, используя экспериментальные техники и материалы, среди которых эпоксидная смола, алкогольные чернила и листовое золото. Первые зрители Deep Inside, вошедшие в фокус-группу, отметили завораживающие дизайн-решения автора и испытали настоящее «погружение» и даже «озарение».

Школа сна

Центр драматургии и режиссуры поднимает актуальные и насущные проблемы общества. Люди сейчас настолько увлечены повышением собственной эффективности, что практически забывают о сне. Проблема со сном стала едва ли не главным недугом XXI века и мучит многих жителей мегаполисов. На семинаре «Школы сна» для взрослых и детей зрители узнают, как вновь наслаждаться сновидениями, правильно зевать, какие сказки способствуют крепкому сну и какие колыбельные лучше убаюкивают. Гости смогут поучаствовать в настоящем мастер-классе по засыпанию и на личном опыте опробовать методики, предложенные профессионалами. Режиссер Вячеслав Игнатов обещает: «Наш зритель выйдет из театра выспавшимся и отдохнувшим». Спектакль состоится 30 декабря и 4 января.

Comedy Gallery

В Москве запустилась первая комедийная картинная галерея. Комики превратили в забавные экспонаты все, до чего смогли дотянуться, начиная с таблички «запасной выход» и заканчивая простым углом стены. Но ключевыми объектами выставки, конечно, являются картины, написанные талантливыми художниками. Авторами сюжетов и идей для живописи выступили профессиональные стендап-комики, известные по многочисленным шоу на YouTube и телевидении: Гарик Оганисян, Алексей Шамутило, Кирилл Селегей, Идрак Мирзализаде, Егор Куска и многие другие. Советуем обращать внимание не только на картины, но и на аннотации к ним: именно здесь скрыты шутки и неожиданные пасхалки. «Комедия — это тот уникальный ингредиент, который мы решили добавить в мир живописи. Смелый шаг! Не такой безрассудный и оскорбительный, как добавление ананасов в пиццу, но тоже будоражащий», — говорит автор проекта Александр Киселёв. Помимо живописи, в галерее также есть интерактивный зал, кинокомната и множество других приколов. Посещение комедийной выставки станет оригинальным способом расслабиться, весело провести время и отвлечься от суеты. Режим работы: со вторника по воскресенье до 31 декабря.

Мастер-класс по живописи. Художник Федор Усачев

Рисовать не просто можно, но и нужно в любом возрасте. Библиотека иностранной литературы запускает цикл мастер-классов по акварельной, акриловой и гуашевой живописи. 13 и 20 декабря пройдут занятия под руководством члена Союза Акварелистов России и профессионального художника Федора Усачева. Программа цикла содержит основы живописи, изучение техник и принципов написания картины, а также включает в себя поэтапное создание полноценной работы под чутким педагога. Процесс рисования оказывает медитативное воздействие, избавляет от негативных мыслей и стресса, а также улучшает концентрацию внимания и помогает раскрыть творческий потенциал.