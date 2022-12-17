Новые забастовки в транспортной сфере создают британцам дополнительные сложности

В некоторых регионах Великобритании обострились проблемы с транспортом из-за того, что сотрудники, занятые в сфере железных дорог и автотранспорта, вновь вышли на забастовку из-за продолжающихся споров по поводу заработной платы и условий труда. Инфляция и другие факторы, связанные с ростом стоимости жизни, приводят к тому, что получаемые ими зарплаты остаются далеко позади необходимого уровня, пишет Sky News. Тем временем рядовым британцам рекомендуют по возможности пока воздерживаться от поездок.



AP

Новые проблемы с поездами и автотранспортом: британские железнодорожники, сотрудники автобусных парков и автомагистралей опять бастуют, поскольку споры о заработной плате и предыдущие переговоры по этому вопросу не принесли прогресса, поясняет Sky News. В результате члены Национального союза железнодорожников, морских и транспортных рабочих (RMT) решили начать ещё одну 48-часовую забастовку.

Как заявили в этой связи представители RMT, хотя «дальнейшие обсуждения» были согласованы, однако «все забастовки остаются в силе», говорится в статье. Профсоюз транспортников вовлечён сразу в два спора: один — с компанией Network Rail, где он представляет около 20 тыс. ремонтных и сигнальных рабочих, а другой — с Rail Delivery Group, где задействовано около 20 тыс. рабочих из 14 железнодорожных компаний, сообщает Sky News.

Члены обеих групп намерены бастовать сегодня и завтра, а затем — в период с 3 по 4 января и с 6 по 7 января в новом году. Кроме того, состоящие в RMT сотрудники Network Rail также планируют забастовку в канун Рождества — с 18:30 вечера и вплоть до 6:00 утра 27 декабря, говорится в статье.

Хотя члены Ассоциации наёмных работников транспорта (TSSA) из Network Rail проголосовали в этот четверг за то, чтобы принять предложения руководства об оплате труда, члены Avanti West Coast сегодня намерены продолжать свою забастовку, пишет Sky News. Пассажиров британской железнодорожной сети в связи с этим предупредили, чтобы они по возможности воздерживались от поездок, сообщается в статье.

В некоторых регионах Великобритании в результате возникают всё новые проблемы с поездками. Это связано с тем, что, кроме работников железных дорог, к забастовке присоединяются также сотрудники автобусных парков и автомагистралей на фоне продолжающихся споров по поводу заработной платы и условий труда, поясняет Sky News.

В частности, водители автобусов на юге и западе Лондона, нанятые компанией Abellio, сегодня и завтра тоже будут бастовать в рамках спора о заработной плате. Как заявили представители их профсоюза, им не удалось вступить в «содержательные переговоры» с руководством Abellio относительно повышения заработной платы, хотя фактически сотрудники данного автопарка являются одними из самых низкооплачиваемых в Лондоне.

Их коллеги из работающей на севере и западе Лондона компании Metroline также намеревались объявить сегодня забастовку. Однако в итоге они решили пока этого не делать, поскольку ранее в этом месяце смогли договориться с руководством и согласились принять предложенное им повышение заработной платы на 11%, говорится в статье.

В то время как члены Союза сотрудников государственных и коммерческих служб (PCS), которые работают в обслуживающей автомагистрали компании National Highways, намерены выйти на забастовку на северо-западе, северо-востоке страны и в Йоркшире, в ближайшие недели это затронет и другие части государства. Их спор с руководством тоже касается размера заработной платы и пенсий, а также гарантий занятости и условий увольнения, пишет Sky News.

Сотрудники железных дорог, автобусных парков и автомагистралей входят в число сотен тысяч британских рабочих, бастующих этой зимой, отмечается в статье. Это вызвано тем, что на фоне постоянно увеличивающегося уровня инфляции и других факторов, связанных с ростом стоимости жизни, получаемые ими зарплаты остаются позади от необходимого уровня. Всего лишь день назад, в частности, впервые бастовали медсёстры, что также стало очередной проблемой для британского правительства.

Кроме того, сегодня бастуют более 900 сотрудников Агентства сельских платежей (RPA), сотрудников DVSA в Шотландии и Северной Ирландии и охранников компании Eurostar. Однако запланированная ранее забастовка наземных операторов в аэропорту Хитроу была отменена, заключает Sky News.