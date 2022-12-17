С этого начинался Вьетнам – судья Наполитано о планах администрации США направить американских советников на Украину

Пентагон планирует отправить на Украину американских военнослужащих с целью проверки поставленных США вооружений на местах, пишет судья Эндрю Наполитано на своём подкасте Judging Freedom. Это крайне опасное и бездумное решение, которое может привести к серьёзной эскалации конфликта, подчёркивает он.

В Пентагоне намекают, что американские военнослужащие вскоре могут быть направлены на Украину в качестве советников. Именно так началась война во Вьетнаме, когда пара сотен военных были посланы туда в качестве советников. Теперь в Пентагоне говорят вот что. Готовы? Они поедут туда, имея при себе специальные считыватели штрих-кодов, чтобы подтвердить получение Киевом американских вооружений и удостовериться, что штрих-коды на них совпадают с теми, что были на оружии в Польше, когда оно доставлялось на Украину. Это невероятно опасно.

Это либо резкая смена целей и задач, либо стремление разместить американских солдат на местах на Украине. Что будет, когда кто-то из них вернётся домой в мешке для трупов? Это невероятно опасно, дорогие друзья. И происходит прямо у нас на глазах. Может ли президент Соединённых Штатов Америки самолично принять решение отправить солдат на этот театр боевых действий? К сожалению, да. Это безумие!

Они будут находиться там с одними лишь считывателями штрих-кодов в руках, по типу тех, что мы используем в супермаркете. Ради этого они будут рисковать жизнями на поле боя на Украине? Без консенсуса конгресса, без консенсуса со стороны американского народа? Невзирая на то что в этом конфликте нет ни малейшей угрозы для национальной безопасности Соединённых Штатов? Джо Байден, что ты творишь?

Дата выхода в эфир 16 декабря 2022 года.