 

С этого начинался Вьетнам – судья Наполитано о планах администрации США направить американских советников на Украину

17.12.2022, 10:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пентагон планирует отправить на Украину американских военнослужащих с целью проверки поставленных США вооружений на местах, пишет судья Эндрю Наполитано на своём подкасте Judging Freedom. Это крайне опасное и бездумное решение, которое может привести к серьёзной эскалации конфликта, подчёркивает он.

В Пентагоне намекают, что американские военнослужащие вскоре могут быть направлены на Украину в качестве советников. Именно так началась война во Вьетнаме, когда пара сотен военных были посланы туда в качестве советников. Теперь в Пентагоне говорят вот что. Готовы? Они поедут туда, имея при себе специальные считыватели штрих-кодов, чтобы подтвердить получение Киевом американских вооружений и удостовериться, что штрих-коды на них совпадают с теми, что были на оружии в Польше, когда оно доставлялось на Украину. Это невероятно опасно. 

Это либо резкая смена целей и задач, либо стремление разместить американских солдат на местах на Украине. Что будет, когда кто-то из них вернётся домой в мешке для трупов? Это невероятно опасно, дорогие друзья. И происходит прямо у нас на глазах. Может ли президент Соединённых Штатов Америки самолично принять решение отправить солдат на этот театр боевых действий? К сожалению, да. Это безумие! 

Они будут находиться там с одними лишь считывателями штрих-кодов в руках, по типу тех, что мы используем в супермаркете. Ради этого они будут рисковать жизнями на поле боя на Украине? Без консенсуса конгресса, без консенсуса со стороны американского народа? Невзирая на то что в этом конфликте нет ни малейшей угрозы для национальной безопасности Соединённых Штатов? Джо Байден, что ты творишь? 

Дата выхода в эфир 16 декабря 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05.21 / Роман Абрамович с сыновьями отметили победу “Челси” в финале Лиги Чемпионов

15.10.21 / В ближайшие десятилетия к Земле приблизится до 1 миллиона опасных астероидов

07.07.22 / Бразильские рыбаки вынуждены ловить мусор, а не рыбу

11.09.22 / Макрону не по силам бороться с Путиным — не хватает дальновидности

01.08.22 / СМИ: Протесты сербов в Северном Косово

09.04.22 / Мнение: Союзничек

17.10.22 / В Германии не могут договориться об использовании АЭС

09.03.22 / Оптимизм и позитивный настрой помогает бороться с ежедневным стрессом

07.03.21 / Лукашенко объявил о проведении новых президентских выборов по почте

13.07.22 / Власти Гонконга изучают возможность сокращения сроков карантина в гостиницах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика