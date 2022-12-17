 

В Новый год без вируса: готовимся встречать праздники здоровыми

17.12.2022, 10:28, Разное
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Грипп шагает по стране

В этом эпидсезоне в Россию пришел свиной грипп. По словам главы Роскомнадзора Анны Поповой, первые симптомы свиного гриппа очень схожи с коронавирусными. Оба эти заболевания начинаются с повышения температуры, неприятных ощущений в носу и горле. Пациенты могут жаловаться на головные и мышечные боли. Минимальный инкубационный период пришедшей к нам инфекции от момента заражения до первых симптомов может составлять от нескольких часов до семи дней.

По данным Роскомнадзора, свиной грипп выявлен уже более чем в 70 регионах страны. Да и в целом, показатели заболеваемости сезонными ОРВИ растут почти повсеместно. Несмотря на то, что коронавирус ослабел, он тоже никуда не ушел. Не стоит легкомысленно относиться и к свиному гриппу, который во время эпидемий 2009 и 2015 годов унес тысячи жизней. Как и ковид, грипп может протекать тяжело, вызывая поражение легких, цитокиновый шторм, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Впрочем, и от гриппа, и от коронавирусной, а также массы других инфекций можно защититься, если соблюдать элементарные гигиенические правила: мыть руки после прихода с улицы и перед приемом пищи, не пренебрегать ношением защитной маски в местах скопления людей, вакцинироваться. Кроме того, современная медицина предлагает широкий спектр противовирусных препараторов, которые можно принимать не только во время болезни, но и в профилактических целях.

Неспециалисту сложно самостоятельно разобраться во всем этом многообразии. Поэтому лучше не экспериментировать, а начать прием испытанного и эффективного средства широкого спектра противовирусного действия. К таковым смело можно отнести отечественный “Арбидол”. Этот препарат прямого действия, нацеленный непосредственно на борьбу с частицами вируса, отлично себя зарекомендовал при лечении различных вирусных инфекций, включая грипп и ковид. Не случайно он вошел во все последние рекомендации Минздрава по лечению и профилактике COVID-19.

Эффективность, доказанная временем

По словам профессора, доктора кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии медицинского университета Н.И. Пирогова Елены Каревой, “Арбидол” имеет широкий спектр противовирусной активности, оказывая непосредственное действие на вирус и не давая ему размножаться.

За последние несколько лет учеными всего мира проводились многочисленные исследования препарата, доказавшие, что терапия с применением умифеновира (международное наименование действующего вещества российского препарата) делает организм человека более устойчивым к вирусным инфекциям. В частности, пациенты госпиталя города Ухань в Китае, принимавшие во время болезни коронавирусной инфекций этот препарат, быстрее шли на поправку.

Профессор кафедры аллергологии и иммунологии Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер рекомендует принимать это противовирусное средство не только во время болезни, но и в качестве профилактики. Таким образом человек сможет снизить риски инфицирования. Данный препарат начинает действовать на организм человека уже через 1,5 часа после первого приема. Лекарство можно давать даже детям начиная с 2-летнего возраста.

Как отмечает Оксана Гизингер, умифеновир – этиотропный препарат, он оказывает действие на причину заболевания, а не на симптомы. Но чтобы его работа была эффективной, нужно строго следовать схеме приема. Не стоит также забывать, что грипп и ковид являются быстрыми инфекциями, поэтому при первых признаках недомогания дорога каждая минута.

Чем быстрее человек начнет активную борьбу с недугом, тем легче он его перенесет и быстрее поправится. Поэтому при первых симптомах болезни можно смело отправлять своих близких в аптеку за лекарством, пока болезнь еще не набрала обороты, и продолжать готовиться к встрече Нового года.


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