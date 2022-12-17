Конец карьеры? Медведева решила “сменить приоритеты” в 2023 году

Чемпионка России, Европы и мира по фигурному катанию Евгения Медведева помимо основной деятельности – спорта высших достижений – также активно участвует в съемках ледовых шоу. Серебряная призерка Олимпиады трудится в поте лица.

Еще совсем недавно спортсменка принимала участие в программе “Ледниковый период”, а уже сейчас катается на новом проекте Ильи Авербуха – “Волшебник страны ОЗ”. Очевидно, фигуристка находится под колоссальной нагрузкой.

Неужели она приняла решение покончить с карьерой? Известно множество случаев, когда высокие нагрузки и плотный график заставляли именитых спортсменов отказываться от дальнейших участий в соревнованиях. Вот и Евгения Медведева начала делать неоднозначные намеки.

Заслуженный мастер спорта России заявила, что в 2023 году собирается “сменить приоритеты”. Своими планами звезда ледовых арен поделилась в интервью Пятому каналу. Журналисты застали фигуристку на очередной репетиции.

“Хочется свои личные приоритеты сменить в сторону семьи и близких друзей”, – отметила Евгения Медведева.

Из ее слов можно сделать вывод, что спортивная карьера теряет первостепенное значение. Евгения Медведева также подчеркнула, что у нее есть список целей для наступающего года. По словам фигуристки, на первом месте там стоят здоровье и близкие люди.