 

Овдовел в 34 года и не успел помириться с единственной дочкой: личные трагедии Леонида Броневого

17.12.2022, 10:27, Разное
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За свою долгую и насыщенную жизнь Леонид Броневой добился больших успехов в карьере. Он сыграл более 50 ролей в кино, подарил зрителям множество ярких образов и всегда полностью отдавался профессии. Однако судьбу артиста нельзя назвать простой. Леонид Сергеевич не только проделал тернистый путь к славе, но и столкнулся с серьезными испытаниями в личной жизни.

Первые трудности настигли Леонида Броневого еще в детстве. В 1937 году, когда будущему артисту было девять лет, его отца арестовали как “врага народа”. В результате мальчика и его мать отправили в ссылку. Броневой мечтал стать журналистом или военным, но ему был закрыт путь во многие профессии.

Во многом именно поэтому Леонид Сергеевич решил стать актером. После окончания школы он поступил в Ташкентский институт театрального искусства, куда его приняли без вопросов, а затем много лет работал в провинциальных театрах. Однако настоящего успеха актеру пришлось ждать долго. Лишь в 1973 году, сыграв роль папаши Мюллера в картине “Семнадцать мгновений весны”, артист прославился и полюбился зрителям. К тому моменту ему было уже 45 лет.

Личная жизнь Леонида Броневого была полна испытаний. В молодости актер был женат на коллеге по цеху Валентине Блиновой. Супруги жили душа в душу вместе и воспитывали единственную дочку Валю, но семейное счастье разрушила страшная трагедия. В 1962 году жена актера скончалась из-за болезни. Леонид Сергеевич овдовел в 34 года и остался один с маленьким ребенком на руках.

После потери супруги артисту приходилось очень нелегко. Тем не менее он смог самостоятельно вытянуть и воспитать наследницу. А когда дочка выросла, у актера наладилась и личная жизнь. Он встретил новую любовь в лице инженера Виктории Валентиновны и женился во второй раз. Супруги построили крепкий брак, но не обзавелись общими детьми.

К сожалению, на этом испытания в жизни Леонида Сергеевича не закончились. В какой-то момент артист серьезно поссорился с единственной дочерью. Одни говорили, якобы между родственниками пробежала черная кошка, когда Валентина вышла замуж и сменила фамилию. А другие утверждали, мол наследница нелестно высказывалась о супруге актера.

Как бы там ни было, помириться с дочкой Леонид Броневой так и не успел. Судя всему, ссора принесла много боли не только артисту, но и его наследнице. После смерти отца Валентина сожалела о случившемся и публично просила у него прощения.


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