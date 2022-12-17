 

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

17.12.2022, 10:02, Новости дня
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Украинские военные обстреляли Зайцево, Майорск, Яковлевку и Ясиноватую снарядами разного калибра, информирует в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В Telegram-канале СЦКК отмечается, что три снаряда было выпущено в 7.10 с населенного пункта Дружба по направлению к населенному пункту Зайцево. В 7.40 от населенного пункта Щербиновка по направлению к населенному пункту Майорск было выпущено десять снарядов. В 8.45 от населенного пункта Авдеевка по направлению к населенному пункту Яковлевка было выпущено три снаряда. В 9.00 от населенного пункта Авдеевка к населенному пункту Ясиноватая было выпущено три снаряда.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили десять ракет из РСЗО «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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