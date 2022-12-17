Россия сочла возможную операцию Турции в Сирии преждевременной
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Запланированная Анкарой наземная операция в Сирии преждевременна, это может привести к росту напряженности, сообщил директор четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон.
По теме планируемой турецкой стороной военной операции на сирийской территории плотный контакт поддерживают генштабы и разведки двух стран, сказал Пилипсон, передает ТАСС.
Москва с пониманием относится к чувствительным для своих партнеров вопросов по защите южных турецких границ, но исходит из необходимости неукоснительного соблюдения принципов территориальной целостности, независимости и суверенитета Сирии.
Также российская сторона считает такую операцию преждевременной, она может привести к эскалации обстановки, стимулировать сепаратистские настроения и обострить вооруженное противостояние, заключил дипломат.
Сообщения о планируемой наземной операции Турции на севере Сирии появились еще в ноябре.
При этом турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о возможности встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет