 

Газпром назвал объем прокачки газа в ЕС за день через украинскую ГИС «Суджа»

17.12.2022, 10:02, Новости дня
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Европейские страны получают российский газ по украинской территории, он идет через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявили в Газпроме.

Подача газа для транзита через Украину подтверждена украинской стороной через «Суджу» в объеме 41,7 млн кубометров на 17 декабря, сообщил представитель компании, передает ТАСС.

Он отметил, что Киев отклонил заявку на ГИС «Сохрановка».

На 16 декабря объем прокачки был в размере 41,4 млн кубометров.

Газета ВЗГЛЯД указывала, что Евросоюз незаметно начал скупать все больше сжиженного природного газа у России, затраты ЕС на покупку российского СПГ начали доходить до рекордных значений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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