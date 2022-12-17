Южноафриканский, венесуэльский и бразильский – в России переименуют языки недружественных стран

Президиум Российской академии наук единогласно поддержал инициативу общественной организации «Филологи за Россию» и переименовании языков ряда страна Западной Европы и Северной Америки.

С 1 января 2022 года всем авторам научных работ и журналистам рекомендуется использовать новые названия.

– Современные названия языков уходят своими корнями в глубь веков, когда мир был совершенно другим. Например, на португальском сегодня говорят 250 миллионов человек, из них 3/4 проживают в Бразилии. Поэтому мы и предложили переименовать ряд таких языков, – рассказал глава «Филологов за Россию» Дмитрий Ардель.

Кроме португальского, новые названия получили английский, который переименовали в южноафриканский, и испанский, переименованный в венесуэльский язык.

Пока ответственности за употребление «старых названий» не предусмотрено, однако в начале 2023 года активисты планируют обратиться к депутатам Государственной думы с просьбой внести соответствующие поправки в КоАП.

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