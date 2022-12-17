 

Мнение: Демодернизация

17.12.2022, 9:30, Разное
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Александр Дугин: Чтобы решить демографическую проблему России одним ударом, надо просто разом перейти от Модерна к Традиции. И всё. Города будут немедленно расселены, на земле сложатся крепкие православные семьи со множеством ребетят.
Разводы — не то что аборты! — будут запрещены. Их не будет. Нельзя и всё. Женился — будь добр так и живи до смерти. Раньше надо было думать. За блуд — костер. За кражу — повешенье. За хулу на Царя — вечная каторга.

Всё это красиво, скрепно и посконно. За одним небольшим нюансом. Развитие «вверх» не даёт гарантий, что ты сможешь выкарабкаться. Можно оступиться, упасть и исчезнуть. Но всё равно все лезут вверх потому что деваться некуда: жизнь — это движение, причем всегда вверх, в развитие. Остановился — умер. Покой — он только на кладбище. Развитие — это не гарантия, но это шанс.

Но вот движение вниз — это всегда и однозначно смерть. Гибель. Нет ни одного примера демодернизации без тотального разрушения социума.

Цивилизация Древнего Рима, развившись практически до пред-индустриальной фазы, не потянула фазовый переход от традиционной экономики к мануфактурной, древние римляне не смогли совместить коллективный труд и индивидуальную свободу, античная психика оказалась не готовой к такому переходу — и цивилизация исчезла. На ее месте возникла другая, подобрав крохи оставшихся достижений. Но это были совсем другие люди и другая цивилизация.

Дугин предлагает убить Россию. Выжечь ее и залить бетоном. Ну, а там, может быть, что-то из-под бетона пробьется. Вот только к России это не будет иметь никакого отношения, в чём закавыка. Это будет вообще что-то другое.

Демодернизация социума — это его убийство. Других толкований призывов к ней нет. И вообще, все эти разговоры про насильственное возвращение скреп — это прямой призыв к уничтожению страны и народа. Традиции — это фундамент. Но чтобы жить по-человечески, нормальные люди на фундаменте ставят стены, подводят крышу, проводят отделку дома, наполняют его уютом. Жить на голом бетоне без стен, крыши, света, воды, канализации — удовольствие так себе.

Еще раз для любителей возврата «взад». В истории нет ни одного примера проектной деградации. Она всегда заканчивается одним — полной дезинтеграцией социума, его распадом и исчезновением. Те, кто придут после, возможно, построят пару музеев, где выставят сотню черепков, найденных на раскопках. И это всё, что останется от растворившейся цивилизации. Вот это будущее и продаёт нам Дугин.

Источник: Эль Мюрид


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