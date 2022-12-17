Мигранты угрожают безопасности — Австрия потребовала снять табу на строительство заборов на внешней границе ЕС

Проблема нелегальных мигрантов вновь грозит «расшатать» Евросоюз: канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости «снять табу на заборы» на внешней границе ЕС, передаёт Frankfurter Allgemeine. По его словам, строительство пограничных заграждений в первую очередь требуется на границе Болгарии с Турцией, причём его финансирование должно лечь на плечи Евросоюза. Вена напрямую связала этот вопрос с расширением Шенгенской зоны: на прошлой неделе она заблокировала решение о приёме в единое пространство Болгарии и Румынии.



AP

Повестка дня заседания Европейского совета в четверг показала, насколько «отравляющий эффект» имеет вопрос миграции. Тема в ней не упоминалась, только пункт «Южное соседство». Секретариат Евросовета вежливо объяснил, какие десять стран по соседству имеются в виду, пишет Frankfurter Allgemeine.

Но, разумеется, на встрече глав государств и правительств ЕС в Брюсселе речь шла совсем не об этом. А о миграционном кризисе, который всё больше напоминает кризис 2015 года. Как и тогда, в настоящее время сотни тысяч людей въезжают в ЕС нелегально, большинство из них не регистрируется на внешних границах и пропускается дальше. Особенно часто это наблюдается в Венгрии. Сегодня, в отличие от того, что было семь лет назад, очень немногие из них имеют какую-либо перспективу получения убежища.

Особенно серьёзно эта проблема затрагивает Австрию. Это первая страна, которая регистрирует мигрантов после их «долгого путешествия» по Балканам. В этом году она зарегистрировала уже 100 тыс. новоприбывших, как тщательно подсчитала Вена. Поскольку власти анализируют данные мобильных телефонов этих людей, они прекрасно знают, по какому маршруту они прибыли в Австрию. Почти половина из них попадает в Евросоюз через турецко-болгарскую границу. Оттуда они едут в Сербию, где к ним добавляются ещё 40%, прилетающих в Белград из третьих стран, имеющих безвизовый режим с Сербией. После этого их пути расходятся.

Большая часть отправляется напрямую в Венгрию, несмотря на забор на границе с Сербией. Другая часть едет туда в обход через Румынию, на границе с которой забор отсутствует — из-за проживающего там венгерского меньшинства. Канцлер Австрии Карл Нехаммер в четверг оценил число мигрантов, использующих этот маршрут, — это 20 тыс. человек. В Венгрии никого не останавливают. В этом году там было зарегистрировано всего несколько десятков заявлений о предоставлении убежища, в то время как Вена зафиксировала 100 тыс. незаконных пересечений границы из Венгрии.

Отсутствие регистрации в первой стране, через которую мигрант въезжает в ЕС — что предусматривает Дублинская система, — «это проблема безопасности, и её необходимо решить», заявил Нехаммер в Брюсселе. По его словам, следует поддерживать Румынию, Болгарию и Венгрию. «Это страны, которые должны защищать внешнюю границу для нас всех, стран, не имеющих выхода к морю», — заявил он.

Но что делать? «Наконец-то мы должны снять табу на заборы. В Болгарии нужен забор, который должен содержаться за счёт средств ЕС», — заявил Нехаммер. Он уточнил, что, хотя забор между Болгарией и Турцией уже существует, его необходимо «значительно укрепить», на что, по болгарским расчётам, потребуется €2 млрд.

Эта тема уже всплывала год назад, когда поток мигрантов из Белоруссии «осаждал» границы Польши, Литвы и Латвии. Тогда, в октябре 2021 года, Литва сформировала коалицию более чем из десяти государств, которая призвала Еврокомиссию выделить из бюджета ЕС средства на строительство «физических барьеров» на внешних границах.

Помимо инициатора, письмо с призывом подписали Болгария, Дания, Эстония, Греция, Латвия, Австрия, Польша, Словакия, Чехия, Венгрия и Кипр, то есть все страны — члены ЕС, чьи границы составляют внешнюю сухопутную границу Евросоюза. Но европейский комиссар по внутренним делам Ильва Юханссон сразу отклонила эту инициативу. Вместо этого она предложила выделить средства на улучшение контроля за границами и усилить оснащение пограничных служб. На этом всё закончилось. В конце концов, письмо не подписало незначительное большинство из 27 стран, включая Германию.

Теперь этот вопрос грозит вновь «расшатать» Евросоюз. Тем более что с этим напрямую связано расширение Шенгенской зоны. На прошлой неделе Вена заблокировала решение о приёме в единое пространство Болгарии и Румынии. Её поддержал Амстердам, который высказал оговорки лишь в отношении Болгарии. Обе страны отреагировали на это с возмущением, а в Румынии даже прозвучали угрозы бойкота Австрии. «Мы выполнили все технические критерии ещё в 2011 году, — заявил в четверг президент Болгарии Румен Радев. — Всё остальное — внутренняя политика тех, кто возражает». Он добавил, что в одиночку Болгария, конечно, не может решить проблему наплыва мигрантов из Турции.

София и Бухарест требуют предоставить им хотя бы график приёма в Шенгенскую зону. Вена предложила провести повторное голосование по этому вопросу в июне или октябре следующего года. Нидерланды намерены дождаться ещё одного доклада о верховенстве права в Болгарии, который Еврокомиссия должна представить в июне. Обе страны утверждают: сначала показатели нелегальной иммиграции должны снизиться — до этого момента никакого расширения Шенгенской зоны быть не может. Строительство заборов, конечно, займёт время, отмечает издание. И случай Венгрии показывает, что забор сам по себе не является решением.

Забор возведён вдоль всей 175-километровой границы Венгрии с Сербией. По данным правительства Венгрии, его строительство обошлось в €1,5 млрд. Недавно Будапешт заявил, что забор, обнесённый колючей проволокой, необходимо увеличить в высоту. Однако эксперты в Брюсселе считают это лишь «показухой». Они утверждают, что пограничные заграждения почти никого не останавливают и, как только мигранты оказываются в Венгрии, правительство просто перекладывает это бремя на других.

В результате на некоторых внутренних границах Евросоюза вновь установлен пограничный контроль: между Германией и Австрией, между Австрией и Венгрией, между Австрией и Словенией, между Чехией и Словакией. «Если мы не сможем восстановить Дублинскую систему, мы поставим под угрозу всю Шенгенскую зону», — заявил один дипломат. Еврокомиссия хочет решить проблему с помощью увеличения числа пограничников и заставить страны происхождения принимать мигрантов обратно. В том, что этого будет достаточно, сомневается не только Австрия, отмечает Frankfurter Allgemeine.