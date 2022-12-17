Нет другого выхода — трагедия в Ла-Манше не остановит мигрантов от попыток пересечь пролив

После гибели при попытке пересечь Ла-Манш по меньшей мере четырёх беженцев, мигранты на севере Франции не откажутся от своих планов переправиться через пролив, пишет The Independent. По данным благотворительных организаций, они вынуждены рисковать жизнью, чтобы попасть в Великобританию, так как во Франции даже зимой живут на улице и в ужасных санитарно-гигиенических условиях.



АР

Мигранты на севере Франции полны решимости пересечь Ла-Манш, несмотря на гибель на этой неделе четырёх человек при попытке переправиться через пролив, пишет The Independent. По данным благотворительных организаций, на столь опасное путешествие их толкают отсутствие безопасных и законных маршрутов и ужасные условия во французских лагерях для беженцев.

Как напоминает издание, в среду утром в Ла-Манше при попытке пересечь пролив на небольшой лодке погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Несколько десятков других нелегальных мигрантов удалось спасти из ледяной воды.

Несмотря на это, многие из тех беженцев, кто сейчас находится во Франции, заявили, что всё же планируют совершить переправу в ближайшие дни. «Многие сегодня сказали нам, что собираются попытаться в эти выходные, когда будет хорошая погода. Они не могут оставаться на севере Франции на улице в такой холод, поэтому всё равно попытаются добраться до Великобритании», — сказала представитель французской благотворительной организации Utopia5 Амели Мойарт.

В Кале беженец из Пакистана рассказал, что он и его семья вынуждены спать на улице в сильный мороз. По его словам, они вновь попытаются пересечь Ла-Манш, несмотря на предыдущие неудачные попытки и опасность, которая подстерегает их на пути.

«Все четыре месяца, что я здесь нахожусь, я знал, что не могу оставаться в Кале. Условия слишком ужасны. Моя жена беременна, у нас есть ребёнок. Но мы спим на улице в грязи. Я буду продолжать пытаться пересечь границу, несмотря на риск», — приводит издание слова беженца.

На севере Франции температура воздуха установилась на уровне нуля, но полиция выселяет беженцев из лагерей и забирает у них палатки и спальные мешки. По словам руководителя благотворительной организации Care4Calais Клэр Мозли, из-за холода и отсутствия нормальных санитарных условий в последние недели мигранты всё чаще болеют, в том числе чесоткой.

Однако она считает, что холода лишь делают жизнь мигрантов тяжелее, но не увеличивают вероятность того, что они переправятся через Ла-Манш, — они всё равно сделают это, учитывая отсутствие других маршрутов. «Дело не в том, что они решили рискнуть своей жизнью. Дело в том, что выбора нет», — считает Мозли.

Мойарт отметила, что её организация работает на пляжах вдоль французского побережья и даёт советы мигрантам, собирающимся пересечь Ла-Манш, а также встречает тех, кто возвращается мокрым и замёрзшим после неудачных попыток. «Они напуганы… Но в то же время у них нет другого выхода», — считает она. По её словам, рост числа полицейских на севере Франции заставляет мигрантов всё больше рисковать, потому что теперь они вынуждены переправляться ночью или по более опасным маршрутам.

По данным The Independent, в этом году Ла-Манш пересекли более 40 тыс. мигрантов. На протяжении последних нескольких лет число тех, кто пытается незаконно попасть в Великобританию, неуклонно растёт, несмотря на усилия правительства по борьбе с нелегальной миграцией.

«Людей, которые хотят попасть в Великобританию, чтобы попросить убежища, не остановит трагедия, произошедшая в среду в Ла-Манше», — предупредил представитель организации Refugee Action Тим Наор Хилтон. Он призвал британское правительство «проявить немного храбрости и сострадания» и создать для беженцев безопасные маршруты.

Впрочем, министр внутренних дел Суэлла Браверман отвергла все призывы создать безопасные маршруты для мигрантов, несмотря на трагедию. «Великобритания гордится историей предоставления защиты тем, кто действительно в ней нуждается, с помощью наших безопасных и законных маршрутов. С 2015 года мы предоставили убежище более 440 тысячам мужчин, женщин и детей, ищущих безопасности, в том числе из Гонконга, Сирии, Афганистана и с Украины, а также членам их семей», — отметили в ведомстве.