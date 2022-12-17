 

Как спасти елку от кота: лайфхаки на Новый год

17.12.2022, 9:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новый год стоит на пороге. Совсем скоро россияне оторвут последний лист в календаре за 2022 и перейдут под власть Черного водяного кролика. Однако в эти дни людей подстерегает серьезная проблема: власть домашнего котика.

Многие уже нарядили квартиру, повесили венки и гирлянды, а также поставили елку. Увы, но праздничное дерево чаще других становится жертвой питомца, если не понравится или, наоборот, слишком сильно понравится ему.

Меж тем, спасти елку от кота и не испортить себе Новый год можно. Для этого достаточно знать несколько лайфхаков. Полезными советами с россиянами поделились авторы ютуб-канала ТСВ.

Удобный вариант – установить праздничное дерево заранее. Можно поставить елку в квартире за неделю или за две, при этом украшать ее не стоит. За это время котик должен сполна наиграться и привыкнуть к новому атрибуту в доме.

Очень важно выбрать в доме правильно место для елки. Лучше всего выбрать угол, чтобы закрыть доступ для питомца, как минимум, с двух сторон. Полок рядом быть не должно – так можно избежать воздушной атаки и сберечь содержимое самих полок.

Кроме того, авторы канала рекомендуют хозяевам котов отказаться от елочных украшений, висящих не нитке, потому что раскачивающиеся шары привлекают дополнительное внимание. Лучше остановиться на декоре с прищепками. Дождик и вовсе под запретом – его питомец может сожрать.

Эксперты уверены, что коты не переносят шума алюминиевой фольги. В крайнем случае можно обернуть ствол и нижние ветки, однако внешний вид елки от этого пострадает. Более продвинутый вариант – обрызгать праздничное дерево специальным эфирным маслом, отпугивающим животных.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11.21 / В России повысят призывной возраст до 30 лет

02.03.21 / В древнем пророчестве говорится о войне США с Ираном, которая начнется до окончания пандемии коронавируса

15.06.22 / Признаем ситуацию, делаем перерыв и немножко всплакнем: как справляться с ситуацией, когда кажется, что все проблемы мира на твоих плечах

27.08.20 / Настоящий Вервольф

22.11.21 / Чайная ложка соли в день увеличивает риск наступления инсульта почти на 20%

13.07.21 / Министр иностранных дел Китая: отношения с Россией лучше, чем союз

17.04.21 / За несколько часов до прощания с принцем Филиппом: представлен ранее неизвестный портрет с Елизаветой II

13.07.22 / Северная Корея произвела выстрел из реактивной системы залпового огня, сообщили СМИ

03.06.21 / Волосы и кожа головы скажут вам “спасибо”: наступило время для приготовления крапивного масла (рецепт)

22.07.22 / Подходят для любой формы лица: 9 идей вновь модной стрижки шэгги для женщин старше 60

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика