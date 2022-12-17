Как спасти елку от кота: лайфхаки на Новый год

Новый год стоит на пороге. Совсем скоро россияне оторвут последний лист в календаре за 2022 и перейдут под власть Черного водяного кролика. Однако в эти дни людей подстерегает серьезная проблема: власть домашнего котика.

Многие уже нарядили квартиру, повесили венки и гирлянды, а также поставили елку. Увы, но праздничное дерево чаще других становится жертвой питомца, если не понравится или, наоборот, слишком сильно понравится ему.

Меж тем, спасти елку от кота и не испортить себе Новый год можно. Для этого достаточно знать несколько лайфхаков. Полезными советами с россиянами поделились авторы ютуб-канала ТСВ.

Удобный вариант – установить праздничное дерево заранее. Можно поставить елку в квартире за неделю или за две, при этом украшать ее не стоит. За это время котик должен сполна наиграться и привыкнуть к новому атрибуту в доме.

Очень важно выбрать в доме правильно место для елки. Лучше всего выбрать угол, чтобы закрыть доступ для питомца, как минимум, с двух сторон. Полок рядом быть не должно – так можно избежать воздушной атаки и сберечь содержимое самих полок.

Кроме того, авторы канала рекомендуют хозяевам котов отказаться от елочных украшений, висящих не нитке, потому что раскачивающиеся шары привлекают дополнительное внимание. Лучше остановиться на декоре с прищепками. Дождик и вовсе под запретом – его питомец может сожрать.

Эксперты уверены, что коты не переносят шума алюминиевой фольги. В крайнем случае можно обернуть ствол и нижние ветки, однако внешний вид елки от этого пострадает. Более продвинутый вариант – обрызгать праздничное дерево специальным эфирным маслом, отпугивающим животных.