 

Россиянам посоветовали лучшие подарки для близких на Новый год 2023

17.12.2022, 9:05, Разное
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Делать подарки приятно, однако выбирать их – процесс не из легких. Порой кажется, что у того, кому хочется преподнести сюрприз, есть все. Однако многие забывают, что хорошим подарком может быть не вещь, а нечто более ценное. Чтобы подобрать идеальный подарок, достаточно вспомнить этот год.

Маркетолог Арсен Даллакян отметил, что в 2022-м все чувствовали тревожность, поэтому очень важно начать новый год с чего-то положительного. Лучше преподнести такой подарок, где можно будет задействовать и интеллект, и тело, и эмоции. Например, близкому можно подарить абонемент на посещение какой-нибудь спортивной секции или СПА, бани.

Еще одной отличной идеей для подарка, по мнению Даллакяна, являются занятия по лепке, кружок вырезания по дереву и тому подобное. Такие посещения обязательно окажут положительный психотерапевтический эффект, считает маркетолог, ведь человек увидит результат своего труда.

Подарить на Новый год можно и поездку. Не обязательно отправлять человека на Мальдивы или в Дубай. Можно отправиться и ближайшие города, ведь главная цель – это смена обстановки, что тоже положительно скажется на настроении и самочувствии.


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