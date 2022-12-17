Мнение: Зависимость от США лишает Европу будущего

Нынешняя Европа из послевоенного примера процветания, стабильности и интеграции превратилась в передовую геополитических конфликтов, где «раны» украинского кризиса продолжают кровоточить, а «дивиденды мира» быстро истощаются. Как пишет Global Times, если континент по-прежнему хочет отстаивать свои интересы, собственная стратегическая автономия должна стать важным козырем — в противном случае Европа продолжит отдавать своё будущее на милость другим.



AP

С приближением холодов европейские страны оказались в ловушке. Как пишет Global Times, с момента начала украинского конфликта Соединённые Штаты объединили усилия со своими союзниками, чтобы ввести полномасштабные санкции против Москвы. Они, не колеблясь, отрезали поставки российских газа и нефти в Европу, что вкупе с высокой инфляцией в десять раз подняло этой зимой цены на энергоносители в регионе и привело к одному из самых серьёзных энергетических кризисов за много лет.

Согласно национальной статистике, по состоянию на середину сентября 45% британцев испытывали трудности с оплатой счетов за электроэнергию. Немецкие компании, особенно химические и автомобильные, были вынуждены сократить производство из-за высоких затрат на электричество. Кризис также привёл к росту издержек сельского хозяйства. В августе этого года средняя стоимость производственных расходов фермерского хозяйства во Франции увеличилась на 28,7%, что сильно ударило по многим местным землевладельцам.

ЕС и без того быстро теряет своё экономическое превосходство: его доля в мировом ВВП упала примерно с 31% в 1980 году до 17,8% в 2021 году. Энергетический кризис нанёс урон конкурентоспособности европейского производства и заставил забеспокоиться о деиндустриализации. Отягощённая огромным финансовым давлением и безработицей Европа в настоящее время сталкивается с беспрецедентно высокой инфляцией и экономическим спадом. В августе обменный курс евро по отношению к доллару даже упал ниже паритета, когда €1 равен $1 — это стало минимумом почти за 20 лет.

Эти экономические проблемы вызвали общественный резонанс и протесты по всей еврозоне. В Румынии люди выходили на улицы и развешивали транспаранты, выражая недовольство ростом цен. По всей Франции более 100 тыс. человек участвовали в протестах в знак солидарности с работниками нефтеперерабатывающих заводов. Чешские демонстранты освистали своё правительство за некомпетентность в решении вопроса энергетического кризиса. Великобритания стала свидетельницей растущих волнений в промышленной сфере в форме забастовок с требованием, чтобы власти решили проблемы с зарплатами.

«Нынешние «проукраинские, антироссийские» настроения, похоже, затмили всё остальное. Европа не может выбраться из ловушки «политкорректности». Но поскольку санкции против РФ имеют неприятные последствия для неё самой, «усталость от Украины» быстро распространяется по всему ЕС, где широко поддерживаются антивоенные настроения, а люди больше озабочены собственной жизнью», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что нынешняя Европа из послевоенного примера процветания, стабильности и интеграции превратилась в передовую геополитических конфликтов, где «раны» украинского кризиса продолжают кровоточить, а «дивиденды мира» быстро истощаются. Если Европа по-прежнему хочет отстаивать свои интересы в геополитических играх, её собственная стратегическая автономия станет особенно важным козырем. В этом ключе независимость от Соединённых Штатов имеет первостепенное значение. В противном случае континент продолжит отдавать своё будущее на милость другим.