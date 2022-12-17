Тайны 8-тысячелетних наскальных рисунков каньона Сего

Каньон Сего находится в штате Юта, США, и на протяжении нескольких тысячелетий коренные американцы разрисовывали его довольно странными изображениями.

Самые древние петроглифы датированы 8 тысячами лет и племя, которое их сотворило, в истории даже не имеет своего личного именования, их зовут просто “архаичными народами”.

Некоторые рисунки Сего довольно обычны и представляют собой людей с сельскохозяйственными животными или сцены, связанные с охотой, но около 80 фигур относятся к тем, которые уфологи считают доказательством палеоконтактов (визиты инопланетян на древнюю Землю).

Они представляют собой крупные фигуры без конечностей или с чем-то вроде крыльев, с огромными глазами или вообще безглазые, с рогами, гребнями или странными “антеннами на головах”.

Историки и археологи давно гадают, что могут представлять эти пугающие фигуры и в целом сходятся в том, что это могут быть изображения существ из мира духов или богов, которых видели шаманы во время своих сеансов.

– С помощью духов-помощников, божеств–покровителей и божественных или полубожественных существ шаманы – путешественники между мирами связываются с духами предков и сверхъестественными силами в интересах лечения, плодородия, предсказания, успешной охоты, боевых подвигов и управления погодой, – считает археолог Полли Шафсма, большой специалист по индейским наскальными рисункам.

Однако это лишь одна из теорий, официально до сих пор нет единой версии о том, что могут представлять из себя эти петроглифы.

После “архаичных народов” в этих местах в период 600-1250-х годов нашей эры жило “племя реки Фремонт”, которые тоже создавали весьма странные петроглифы с треугольными фигурами в непонятных украшениях.

После них до конца 19 века тут жило племя юта и их наскальные рисунки можно назвать самыми “бедными” по части “необычности”, но и у них есть такие загадочные вещи на рисунках как огромные круги, непонятно что означавшие.

Сторонники теории палеоконтактов предполагают, что странные фигуры на наскальных рисунках каньона Сего изображают инопланетян, которые когда-то посещали Землю. Они указывают на большие, впалые глаза и головы треугольной формы, свидетельствующие о том, что фигуры определенно не были людьми. И что пришельцы посещали эти места на протяжении тысячелетий и связывались как с культурой “архаичных народов”, так и с племенем реки Фремонт и юта, хотя и гораздо реже с последними.

В доказательство они приводят тот факт, что хотя шаманизм был очень широко распространен среди индейских племен, странные фигуры каньона Сего это практически уникальное явление, другие племена не рисовали на скалах ничего подобного.