 

На новогодние праздники в Москву готовы приехать на 25% больше туристов, чем в 2019 году – заграницу не пускают

17.12.2022, 7:40, Разное
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Отмечать новогодние праздники в России планируют две трети наших граждан. Традиционно одним из самых популярных направлений остается Москва.

Более того, число желающих посетить столицу растет. Туристический поток в предстоящие новогодние праздники может превысить показатели допандемийного 2019 года, отметил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Большая часть туров на первую неделю новогодних каникул распродана, сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников. Его слова передает газета “Ведомости”.

Примечательно, что 70% бронируемых поездок приходится на туристов с детьми. Путешественники хотят посетить столичные новогодние елки.

Московский бизнес планирует получить хорошие доходы с новогодней туристической активности. Это значит, что поступления в местный бюджет увеличатся – столица сможет направить больше средств на поддержку горожан и реализацию программ развития.

Так, в прошлые новогодние праздники московские предприниматели заработали 56 миллиардов рублей. Большая часть трат туристов пришлась на ярмарки и фестивали – “Путешествие в Рождество” и прочие.

Например, продажи сувениров и предметов народного ремесла в период новогодних праздников увеличивались на 96%. У продуктовых магазинов и предприятий сферы услуг выручка росла на 29%. Дополнительные доходы получали кафе и рестораны, гостиничный бизнес.

Формат празднования Нового года в Москве определили сами жители столицы на портале “Активный гражданин”. Они поддержали проведение мероприятий и яркое украшение столицы.

В Москве пройдут традиционные ярмарки и фестивали, будут работать катки и другие развлечения. Оживленная предновогодняя торговля дает стимул городской экономике, а полученная прибыль пойдет на улучшение качества жизни людей, отмечали эксперты.

Встречу Нового года Москва посвятит военнослужащим и работникам оборонно-промышленного комплекса, заявил мэр Сергей Собянин. Градоначальник счел целесообразным воздержаться от больших уличных концертов и фейерверков.


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