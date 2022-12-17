Латвия теперь в шоколаде: вдова Этуша высмеяла “кормилицу СССР” Вайкуле

Лайма Вайкуле не так давно выступила с резонансным заявлением: “Я содержала филармонию, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Потому что я получала 17 рублей, собирая стадион на 45 тысяч человек. Если кому нечего делать — посчитайте, сколько денег я принесла государству. Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. Мы с Аллой Пугачевой столько денег заработали для СССР, что стыдно говорить”.

Одна из союзный “кормилиц” – Алла Пугачева – большую часть этого года провела на Земле Обетованной и даже получила там гражданство. Ну а Вайкуле теперь кормит Латвию, которая считается культурными задворками Европы.

“Как же повезло Израилю – теперь есть, кому их содержать, – цитирует вдова Этуша развеселивший ее чей-то гениальный комментарий по этому поводу. – Да и Латвия теперь в шоколаде”.

“Давно ли вы были в Латвии? Это совсем не шоколад…” – заверил кто-то из подписчиков Елену Этуш. “Лайма поправит”, – хохотнула веселая вдова. Она, видимо, тоже считает заявления Вайкуле, которая стала звездой в Советском Союзе, глупыми и странными.