Почему внеземные цивилизации не выходят на контакт с человечеством?

В новой статье исследователей утверждается, что разумные внеземные цивилизации были бы заинтересованы в контакте только с самыми технологически развитыми планетами, а Земля не попадает под эти требования.

Ученые полагают, что разумные цивилизации не считают интересными планеты, где есть жизнь. Если жизнь развилась на многих планетах в галактике, то инопланетян, вероятно, больше интересуют те, где есть признаки развитых технологий, пишет автор исследования, астрофизик Амри Вандель из Еврейского университета в Иерусалиме.

В исследовании рассматривается парадокс Ферми, который гласит, что, учитывая возраст Вселенной, вполне вероятно, что разумные инопланетяне к настоящему времени разработали бы космические путешествия на большие расстояния, и, следовательно, вполне вероятно, что они посетили бы Землю. Тот факт, что они этого не сделали, может свидетельствовать о том, что в галактике Млечный Путь нет другой разумной жизни.

Однако эксперты предложили другие объяснения исчезновения инопланетян: возможно, они посещали Землю в далеком прошлом, до того, как люди эволюционировали. Или, может быть, космические путешествия на большие расстояния выполнить сложнее, чем считалось. Возможно, инопланетяне только недавно развились до того технологического уровня, чтобы добраться до Земли. Или они просто решили не исследовать космос.

В своей статье Вандель предлагает другое возможное объяснение: жизнь на самом деле очень распространена в Млечном Пути. Если на многих скалистых планетах, вращающихся в обитаемой зоне звезд, есть жизнь, то инопланетяне, вероятно, не собираются зря тратить свои ресурсы, посылая сигналы всем подряд.

Разумные внеземные цивилизации, вероятно, больше заинтересованы в признаках развитых технологий. Но технические сигналы, возможно, сложно обнаружить. Земля излучает сигналы, обнаруживаемые из космоса, только с 1930-х годов. Теоретически, эти сигналы в настоящее время достигли около 15 000 звезд и их планет, но это крошечная часть из 400 миллиардов звезд в Млечном Пути. Кроме того, писал Вандель, для возвращения любого ответного сообщения от инопланетян требуется время, поэтому только звезды в пределах 50 световых лет успели ответить с тех пор, как человечество стало излучать радиоволны в космос.

Вандель обнаружил, что, если разумные цивилизации не очень многочисленны, то, вполне вероятно, что сигналы Земли не достигли их. Однако со временем, технологические сигналы Земли найдут разумных слушателей, писал Вандель.

Полученные данные свидетельствуют о том, что, возможно, в радиусе 50 световых лет от Земли нет разумных цивилизаций, написал ученый. Но разумная жизнь, возможно, есть и она ждет от нас технически более привлекательное сообщение.

С другой стороны, возможно, это хорошо, что нам никто пока не ответил. Например, известный физик-теоретик Стивен Хокинг предупреждал: человечество должно быть осторожным. Он предполагал, что рано или поздно земляне получат сигнал с далекой планеты. Однако они должны быть осторожны, прежде чем дать ответ. Он подразумевал, что эта встреча может стать похожей на встречу Колумба с коренными жителями Америки. А нам известно, чем закончилась эта встреча.