Очередная серия ракетных атак на Украину – гибель и ранения мирных жителей, отключения света, воды и отопления

Вчерашняя атака на Украину привела к отключению света на большей части территории страны.

Сообщается также о гибели и ранениях мирных жителей в Кривом Роге, включая детей. Об этом со ссылкой на власти Украины заявил на брифинге в Нью-Йорке пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Гуманитарные сотрудники ООН на местах передают, что без света остались миллионы украинцев, а в центре Киева произошли взрывы. Из-за превентивного отключения энергии большая часть столицы осталась также без тепла и воды.

– Такая же ситуация складывается и в других частях страны, включая Харьковскую и Донецкую область, где в дома не подается тепло, вода и электричество и не работает транспорт, – добавил Дюжаррик.

По его словам, на востоке страны, как сообщают гуманитарные сотрудники на местах, в последние дни участились инциденты, приводящие «к последствиям для гражданского населения и гражданской инфраструктуры по обе стороны линии фронта». Погибли и ранены десятки мирных жителей, повреждены десятки жилых домов, а также школы, детские сады, больницы, центры социальной защиты и объекты гражданской инфраструктуры.

– Доступ к воде, теплу и электричеству в Донецке крайне ограничен, по данным наших источников, – сообщил пресс-секретарь ООН.

Он также отметил, что в результате атак за последние сутки погибли и были ранены мирные жители на подконтрольных Российской Федерации территориях.

Гуманитарная помощь

Что касается гуманитарных операций, что автоколонна с помощью ООН сегодня добралась до города Часов Яр в Донецкой области, который находится под контролем Украины. Чрезвычайная помощь доставлена десяти тысячам жителей Бахмута, расположенного на линии фронта. Грузы включают лекарства, воду, лампы на солнечных батареях, гигиенические наборы, одеяла и другие предметы первой необходимости.

Согласно имеющимся данным, как отметил Дюжаррик, 90 процентов жителей Бахмута покинули город, который на протяжении последних месяцев находится под постоянными обстрелами. Остались в основном пожилые, которым приходится выживать в невыносимых условиях.

Прибывший недавно в Украину исполняющий обязанности Постоянного представителя ПРООН в этой стране Яко Силье рассказал журналистам о проблемах оказания поддержки населению и о необходимости обеспечить украинским общинам возможность возродить страну.

– Я приехал в разгар зимы, поэтому сразу понял, через какие трудности приходится проходить людям, – сказал он. – Народ Украины показывает всему миру, что такое настоящая стойкость. Это вдохновляет.

По словам Силе, в настоящее время приоритетом для ПРООН является оказание экстренной помощи, которая включает в себя распределение одеял, кухонных плит и отопительного оборудования.

– Мы также создаем убежища, куда люди могут обратиться за всем необходимым, и тесно сотрудничаем с государственными службами спасения, потерявшими во время войны много оборудования, – добавил он. – Обеспечение работы машин скорой помощи и других социальных служб сейчас крайне необходимо, и мы в этом помогаем.