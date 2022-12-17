Из-за рекордной инфляции правительство Венгрии зафиксировало цены на продукты

В ноябре инфляция в Венгрии составила 22,5%, притом что основной удар пришёлся на продукты питания. Поэтому власти страны решили зафиксировать цены на ключевые продукты и продлили действие этого потолка до 30 апреля, пишет Le Figaro.



AP

Правительство Венгрии приняло решение заблокировать уровень цен на молоко, муку, масло, яйца и картофель до 30 апреля. Связано это с высоким уровнем инфляции, которая составила 22,5% в ноябре, пишет Le Figaro. В Венгрии сейчас самый большой рост цен среди всех стран Европейского Союза после Литвы.

Такого уровня не было с 1990-х годов, когда Венгрия переходила к капитализму и переживала инфляцию до 40%. Но даже тогда инфляция не была такой сильной на продукты питания: на яйца — 102,9%, на хлеб — 81,8%, на молочные продукты — 79%, на сливочное масло — 77,3%, на макаронные изделия — 70,8%. Как отмечает автор статьи, на улицах Будапешта правительственные плакаты объясняют: это «санкции Брюсселя (против России) нас губят».

Венгры по-настоящему оценили серьёзность ситуации, когда в июле правительство посоветовало всем, кто может, перейти на дровяное отопление зимой. На дровяные печи сразу же случился ажиотаж, они в продаже быстро закончились.

Автор статьи отмечает, что ситуация особенно сложна для малообеспеченных слоёв населения от бедняков до пенсионеров, чья пенсия составляет €300 в месяц. И аналитики отмечают, что для самых бедных инфляция и вовсе составляет до 30%.

Хорошо, что перед выборами партия Виктора Орбана подняла зарплаты госслужащим и минимальную зарплату на 20%. Но, по прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы резервы населения будут по большей части исчерпаны. И учитывая ожидаемое замедление роста экономики, вероятна стагфляция, то есть стагнация ВВП в сочетании с высокой инфляцией.

По этой причине, как пишет автор статьи, Виктор Орбан пошёл на компромиссы с Еврокомиссией, чтобы добиться выплаты €7,5 млрд, заблокированных из-за коррупции в Венгрии. Как пишет Le Figaro, несмотря на сложную ситуацию, правящая партия Орбана все ещё остаётся самой популярной политической силой в стране.