 

Тест: отгадайте фильм по манекенщицам на показе мод

17.12.2022, 6:14, Разное
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Про советскую моду ходят разные слухи. Кто-то считает, что это был антитренд, все ходили одинаковые как с конвейера, другие считают, что никакой моды в СССР вообще не было.

Тем не менее, определенные модные вехи время наложило на людей советской эпохи. И не все ходили сплошь в ушанках и валенках. А есть мнение, что современные дизайнеры даже копируют некогда смешную и нелепую одежду из “Совка”.

“Дни.ру” предлагают вам проверить себя и угадать советский фильм по кадрам с модного показа тех лет. В качестве вариантов ответа предлагаются фильмы “Невероятные приключения итальянцев в России”, “Самая обаятельная и привлекательная”, “Красиво жить не запретишь”, “Девушка с характером”, “Девушка без адреса”, “Ход конем” и другие.


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