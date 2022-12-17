Тест: отгадайте фильм по манекенщицам на показе мод

Про советскую моду ходят разные слухи. Кто-то считает, что это был антитренд, все ходили одинаковые как с конвейера, другие считают, что никакой моды в СССР вообще не было.

Тем не менее, определенные модные вехи время наложило на людей советской эпохи. И не все ходили сплошь в ушанках и валенках. А есть мнение, что современные дизайнеры даже копируют некогда смешную и нелепую одежду из “Совка”.

“Дни.ру” предлагают вам проверить себя и угадать советский фильм по кадрам с модного показа тех лет. В качестве вариантов ответа предлагаются фильмы “Невероятные приключения итальянцев в России”, “Самая обаятельная и привлекательная”, “Красиво жить не запретишь”, “Девушка с характером”, “Девушка без адреса”, “Ход конем” и другие.