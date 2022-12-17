 

Мнение: Люди со своим мнением

17.12.2022, 5:38, Разное
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Я сам онемел, когда прочел подпись. Но да, это он.

“Все мы хорошо знаем, что 1937 год считается пиком репрессий, но он был хорошо подготовлен предыдущими годами жестокости. Достаточно вспомнить расстрелы заложников во время Гражданской войны, уничтожение целых сословий, духовенства, раскулачивание крестьянства, уничтожение казачества. Такие трагедии повторялись в истории человечества не однажды. И всегда это случалось тогда, когда привлекательные на первый взгляд, но пустые на поверку идеалы ставились выше основной ценности – ценности человеческой жизни, выше прав и свобод человека. Для нашей страны это особая трагедия. Ведь уничтожены были, сосланы в лагеря, расстреляны, замучены сотни тысяч, миллионы человек. Причем это, как правило, люди со своим собственным мнением. Это люди, которые не боялись его высказывать”.
Владимир Путин на Бутовском полигоне, 30 октября 2007 года.

Источник: Размышления вольного социолога


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