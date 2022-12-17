Президент Украины Зеленский заявил о разном видении мира с Россией

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17.12.2022, 5:05, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, что обсуждать с президентом РФ на переговорах, так как видение мира у Москвы и Киева совершенно разное.

Зеленский сообщил в интервью французскому телеканалу LCI, что некоторые предлагают ему сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом Зеленский выступил с утверждением, что якобы не знает, что обсуждать с президентом России. По словам Зеленского, российский лидер хочет мира, который соответствовал бы его видению ситуации. Зеленский также констатировал, что видение мира у Москвы и Киева совершенно разное, передает РИА «Новости».

Кроме того, Зеленский скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона стать посредником в диалоге с Россией. Зеленский также выразил сомнение, что переговоры лидеров РФ и Франции принесут результаты.

Накануне Зеленский потребовал от Москвы отвести войска к границам 1991 года в качестве условия для переговоров о мире с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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