В Москве завершил работу Всероссийский форум проекта «Твой ход», объединивший тысячи лидеров студенчества

В Москве завершил работу Всероссийский форум проекта «Твой ход», объединивший тысячи лидеров студенчества, проректоров и ректоров вузов со всей страны.

В период с 11 по 17 декабря в Москве прошло ключевое итоговое событие 2022 года для российского студенчества – Всероссийский форум «Твой Ход – 2022», участники которого получили возможность превратить свои идеи в полезные начинания для близких, города, вуза. Среди организаторов – президентская платформа «Россия – страна возможностей» и общество «Знание», информирует «Первый канал».

Площадка форума стала пространством взаимодействия студентов, проректоров и ректоров вузов со всей страны. Мероприятие собрало в Москве более 5 тыс. участников. Региональная программа объединила 80 тыс. представителей 400 российских университетов. На форуме молодые люди получили новый опыт, чтобы шагнуть навстречу своей мечте и сделать вклад в развитие страны.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в своем обращении пожелал участникам Всероссийского студенческого форума смелости мечты. Он отметил, что единственное, о чем молодые люди могут потом жалеть по прошествии времени, – это о том, что где-то сконъюнктурили и побоялись ставить себе слишком большую амбициозную цель. Кириенко призвал участников студенческого форума ничего не откладывать. «Ваше время сейчас, и от того, насколько амбициозные цели вы будете ставить перед собой, насколько смело вы будете мечтать, зависит не только ваш успех, но на самом деле зависит успех нашей большой и прекрасной страны, потому что ее будущее определяете вы», – подчеркнул первый замруководителя администрации президента России.

Также в Москве в пятницу подвели итоги Российской национальной премии «Студент года», основная цель которой – поддержка обучающихся образовательных организаций, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества, говорится в пресс-релизе, поступившем в газете ВЗГЛЯД.

В 2022 году в Российской национальной премии «Студент года» было представлено 33 номинации: 13 номинаций среди высших учебных заведений, 11 номинаций среди профессиональных образовательных организаций. Также в Российскую национальную премию вошли специальные открытые треки: «Студент года. Медики», «Студент года. Педагоги», «Студент года. Архитекторы» (еще девять номинаций).

Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей прошла в столичном Доме молодежи. Звание победителя Всероссийского проекта и статуэтки премии получили 33 студента по каждой номинации. В финале премии участие приняли 1 тыс. студентов из 70 регионов нашей страны. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой Ход – 2022». Премия «Студент года» реализуется Российским Союзом Молодежи и входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

Экспертами премии «Студент года» стали общественные, политические и научные деятели, спортсмены, деятели культуры и искусства, журналисты и медийные личности: российская певица, музыкант, актриса, бывшая участница российской поп-рок-группы «Ранетки» и коллектива «5sta Family» Валерия Козлова; теле– и радиоведущая, участница проекта «Студия Союз», проекта «Концерты» на телеканале «ТНТ» Елена Гущина; телеведущая, актриса, автор книг и литературно-просветительских проектов, наставник проекта «Пацанки» на телеканале «Пятница», мастер института тележурналистики и рекламы МФЮА Мария Третьякова; директор института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ, директор ассоциации студенческих олимпиад «Я – профессионал», политик, общественный деятель Валерия Касамара; актриса театра и кино Ксения Суркова и другие.

Организаторами Премии являются Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи».

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