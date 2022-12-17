В Молдавии остановили вещание шести каналов из-за «некорректного» освещения событий на Украине

В Молдавии приостановили трансляцию шести телевизионных каналов из-за «некорректного освещения» украинских событий, сообщили в правительстве страны.

Решение о приостановке трансляции приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям молдавского правительства, передает ТАСС.

Оно принято из-за «отсутствия достоверной информации» о событиях в Молдавии и из-за «войны на Украине».

Орган приостановил вещание каналов «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент-ТВ», «НТВ-Молдова», «ТВ-6», «Орхей-ТВ».

Ранее в Латвии запретили вещание «Дождя» (признан иноагентом в России).

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