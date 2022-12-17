 

В Молдавии остановили вещание шести каналов из-за «некорректного» освещения событий на Украине

17.12.2022, 3:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Молдавии приостановили трансляцию шести телевизионных каналов из-за «некорректного освещения» украинских событий, сообщили в правительстве страны.

Решение о приостановке трансляции приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям молдавского правительства, передает ТАСС.

Оно принято из-за «отсутствия достоверной информации» о событиях в Молдавии и из-за «войны на Украине».

Орган приостановил вещание каналов «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент-ТВ», «НТВ-Молдова», «ТВ-6», «Орхей-ТВ».

Ранее в Латвии запретили вещание «Дождя» (признан иноагентом в России).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09.20 / Принц Гарри и Меган Маркл начали новую карьеру в Голливуде

27.05.21 / В РФ выявили 9 тыс. новых случаев коронавируса

27.12.20 / Зеленский заявил о «коварстве северного соседа»

01.08.21 / За сутки в РФ выявили 22,8 тыс. случаев коронавируса

11.06.21 / Космонавт предупредил о возможности лавинообразного отказа систем на МКС

23.01.22 / Сирийские военные пострадали от огня боевиков в провинциях Идлиб и Алеппо

13.05.21 / Цена биткоина резко упала

03.07.20 / Путин заявил о настоящем чуде, совершенном жителями «Городов трудовой доблести»

07.12.21 / Непомнящий проиграл Карлсену вторую партию подряд в матче за шахматную корону

10.06.21 / Обновленный кросс Nissan Qashqai получит голосовые сигналы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика