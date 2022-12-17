В Молдавии остановили вещание шести каналов из-за «некорректного» освещения событий на Украине
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В Молдавии приостановили трансляцию шести телевизионных каналов из-за «некорректного освещения» украинских событий, сообщили в правительстве страны.
Решение о приостановке трансляции приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям молдавского правительства, передает ТАСС.
Оно принято из-за «отсутствия достоверной информации» о событиях в Молдавии и из-за «войны на Украине».
Орган приостановил вещание каналов «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент-ТВ», «НТВ-Молдова», «ТВ-6», «Орхей-ТВ».
Ранее в Латвии запретили вещание «Дождя» (признан иноагентом в России).
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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