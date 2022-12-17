 

Авиакомпания iFly решила отменить все рейсы в Египет до 20 декабря

17.12.2022, 3:40, Новости дня
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Авиакомпания iFly приняла решение отменить рейсы в Египет как минимум до 19 декабря, с 20 декабря планирует их возобновить, сейчас компания ищет варианты по возвращению своих пассажиров из Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании пояснили, что в связи с введенными ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также в связи с отсутствием разрешения со стороны Росавиации на использование предложенного альтернативного маршрута авиакомпания «Ай Флай» вынуждена отменить выполнение ранее запланированных рейсов в период с 15 по 19 декабря включительно, передает ТАСС.

В настоящий момент авиакомпания изыскивает варианты вывоза пассажиров, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, а также прикладывает максимум усилий и продолжает работу по согласованию необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря, уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что Росавиация выразила готовность помочь авиакомпании iFly, у которой задержали рейсы, в организации возврата российских туристов из Египта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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