Постпредство РФ при ЕС: Расширение нелегитимных санкций Евросоюза увеличивает число сторонников России в мире

Непрерывное расширение нелегитимных санкций Евросоюза, нарушающих базовые международные нормы, ведет лишь к увеличению числа стран, готовых прислушиваться к позиции России, говорится в комментарии постпредства РФ при ЕС.

Как отмечает постпредство РФ при Евросоюзе в своем Telegram-канале, односторонние рестриктивные меры в отношении третьих стран давно превратились в излюбленный инструмент внешней политики Брюсселя, при этом санкционная машина ЕС не сбавляет обороты.

Российские дипломаты констатировали всеобщую очевидность того факта, что преследуемая Евросоюзом цель – оказание давления на суверенные государства, и средства ее достижения нелегитимны. В российской дипмиссии указали, что введение ограничительных мер противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с основополагающими принципами ВТО.

Как отметили российские дипломаты, не так давно Брюссель утверждал, что применение экстерриториальных санкций незаконно, а сегодня он сам активно их использует. Более того, Евросоюз уже изобрел механизм наказания как граждан собственных, так и третьих стран за так называемый обход антироссийских рестрикций, предложил законопроект, подводящий нарушение еэсовских нелегитимных санкций под преступление, подчеркнули в дипмиссии.

Как отмечает постпредство РФ при ЕС, неудивительно, что к аргументации РФ прислушиваются все больше государств, так как они не готовы принимать нечестные правила игры и следовать насаждаемым установкам.

В постпредстве подчеркнули, что принятые в девятом пакете санкции касаются не только россиян, но и напрямую затрагивают простых европейцев, которых Евросоюз своим запретом ряда российских СМИ лишил возможности узнать альтернативную точку зрения, нарушил их право на доступ к информации, не говоря уже о явном попрании таких базовых ценностей, как свобода слова и права журналистов.

Накануне Евросоюз опубликовал в официальном журнале девятый по счету санкционный пакет против России, которым ЕС, в частности, запретил бизнесу приобретать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России.

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