 

“Больше нет!”: Изможденное окровавленное тело Толкалиной нашли после жуткого убийства

17.12.2022, 3:20, Разное
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Поклонники, посмотрев новую публикацию, нашли тело экс-супруги Егора Кончаловского изможденным и окровавленным! На лице Любови Толкалиной, в районе уголка губ, стекает красная дорожка.

Пользователи, увидев столь пугающие кадры, отметили, что с внешностью артистки что-то не так: она сильно исхудала, выглядит уставшей. Неудивительно, что многие посоветовали ей перестать терять килограммы. Ну, а сама звезда поспешила объяснить народу, что это за фотографии такие.

Как оказалось, для Любови Толкалиной завершились съемки очередно проекта – под названием “Престиж”. По ее словам, эта картина о жизни успешных людей, за дверьми домов которых ложь и умалчивание, что в итоге приводит к сумасшествию и даже расправе с невинными.

После съемок сцен жуткого убийства, экс-супруга прославленного режиссера и поделилась кадрами с площадки. Судя по тому, что у ее героини кровь на лице, она тоже попадает в страшные ситуации.

Для некоторых поклонников новые фотографии актрисы стали напоминанием о том, что с ней все хорошо. Кто-то написал в комментариях, что на просторах Интернета увидел пугающие новости о состоянии артистки. Но, застав снимки ее насыщенной жизни, убедился, что все в порядке.

“К то распространяет слухи на Ютуб, что вас больше нет! Уверенна, что будете жить долго”, – обратилась к Любови Толкалиной фанатка.


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