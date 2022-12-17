Если теряетесь в выборе, есть беспроигрышный вариант: идеи черного маникюра, который подойдет под любой новогодний наряд

Маникюр черного цвета придает вашему образу элегантность и красоту. Он идеально подходит для зимних праздников. Этот цвет сочетается с любым новогодним нарядом и дизайном ногтей. Если вы теряетесь в выборе нейл-арта, то это беспроигрышный вариант. В статье мы приведем несколько идей черного маникюра.

Однотонный черный в сочетании с френчем

Создайте на двух соседних ногтях на каждой руке френч с черными кончиками. В качестве фона используйте нюдовый лак. Остальные ногти покрасьте в однотонный черный цвет. Такое сочетание выглядит празднично, изысканно и красиво.

Черный френч

Французский маникюр с черными кончиками выглядит великолепно и изысканно. Он подойдет любительницам минималистичного, но оригинального стиля. Создайте основу с помощью прозрачного лака, чтобы отрастание ногтей было менее заметным.

С пастельными тонами и рисунком

Покрасьте ноготь на одном из пальцев пастельным лаком. Нанесите на него лаконичный рисунок черного цвета.

Остальные ногти покройте глянцевым черным лаком. У вас получится необычный и изысканный маникюр на Новый год.

С градиентом

Эти черные ногти отличаются тонким градиентом. Более светлый оттенок у основания ногтевой пластины плавно переходит в насыщенный тон у кончиков. В 2023 году такой дизайн станет одним из модных трендов.

Черные полоски на светлом фоне

В этом маникюре черный цвет присутствует очень тонко и оригинально. Нанесите на ногти лак молочного или другого пастельного оттенка. Проведите на светлом фоне тонкую горизонтальную линию черного цвета. Этот маникюр практичен, так как сохраняется при росте ногтей.

С блестками

Сочетайте черный маникюр с пастельным цветом и серебристыми блестками. Такой дизайн идеально подходит для создания новогоднего образа.

Черные ногти с разным дизайном

В этом маникюре сочетаются разные детали, которые придают ногтям праздничный вид. Черный цвет с блестками скомбинирован с пастельными тонами и френчем. Рисунок в виде снежинок на светлом фоне идеально подходит для Нового года.

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Сочетание френча с черными гладкими ногтями

Это еще одна праздничная комбинация френча с черными глянцевыми ногтями. Она выглядит лаконично, но нарядно.

Создайте французский маникюр с черными кончиками. Один из ногтей на каждой руке покрасьте однотонным черным лаком.

Черные линии и стразы

Черный лак и блестящий декор эффектно смотрится на нюдовой основе. Светлый фон подчеркивает рисунок и украшения.

Создайте основу пастельного оттенка, например, светло-розового или молочного. Украсьте ногти тонкими черными линиями. Располагайте их как горизонтально, так и вертикально. Дополните дизайн маленькими блестящими стразами.

С нотками зеленого

Этот маникюр создан с помощью очень темного зеленого лака, который выглядит почти как черный. Поверх него нанесен слой блеска с жемчужным эффектом. Это сдержанный, но изысканный дизайн.

Заключение

Черный цвет кажется мрачным лишь на первый взгляд. Вы можете сочетать его с разными оттенками и украшать эффектным декором и красивыми рисунками. Это позволит вам создать праздничный образ. Черный фон выделяет и подчеркивает яркие элементы дизайна.