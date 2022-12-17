Голос из могилы: Моисеев с того света объявил свою волю дерущимся за наследство брата и директора

Российский певец и исполнитель хита “Голубая луна” Борис Моисеев умер 22 сентября 2022 года после продолжительной болезни. Артист так и не смог восстановиться после сразивших его нескольких инсультов, а еще один удар и вовсе сразил его наповал. В последнее время рядом с Борисом Моисеевым постоянно находился его арт-директор Сергей Горох, которому теперь приписывают незаконно присвоение наследства артиста.

Старший брат Бориса Моисеева заявил ранее, что намерен судиться за квартиру, апартаменты и денежные счета артиста, так как считает себя законным наследником на это имущество.

Пока идет дележка за право обладать земными и материальными ценностями певца, Борис Моисеев подал знак с того света. В Сети вышел анонс его новой песни “В этот новый год”. Видео выложили на официальном ютубе-канале артиста 13 часов назад. Как это возможно, остается неизвестным. Судя по всему, остались какие-то неизданные материалы Моисеева. Это был своеобразный голос из могилы, вед певца давно нет, а его песня звучит очень живо. Таким образом певец облаял дерущихся за наследство директора и брата. “Я просто хочу любить тебя”, – спел Моисеев.