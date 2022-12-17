Мнение: Заветы Бжезинского

Был такой влиятельный деятель в США во времена «холодной войны», Збигнев Бжезинский. Являлся, к примеру, советником по нацбезопасности президента Джимми Картера. Как понятно уже из имени – американец польского происхождения. Я его помню по школьным годам – настолько часто его поминала всякими матерными словами советская пропаганда, очень уж он ей не нравился.

Бжезинский был, как вы догадались, «ярый антисоветчик». Буквально – жизнь положил на борьбу с Советским Союзом (которого он считал страшным монстром). Русских, которых он считал ядром СССР, он не любил особо (видимо, как раз сказывалась его польская кровь). И очень известна одна из ключевых мыслей в его наследии: Бжезинский говорил, что пока Россия находится в союзе с Украиной – СССР всегда будет возрождаться, и всегда поэтому будет представлять собой угрозу миру. Вот одна из его чеканных формулировок на этот счет: ««Без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю».

Вообще, идея «оторвать Украину от России» проходит красной нитью через всю жизнь Бжезинского. Это такой своего рода «новый Катон»: тот всё твердил всякий раз, поднимаясь на Капитолийский холм, при любом удобном и даже неудобном случае – «Карфаген должен быть разрушен!», а Збигнев, со своего Капитолия – «Украину надо навсегда оторвать от России».

В связи с этим меня не оставляет последнее время подозрение, что всё происходящее, особенно связанное с этими «бомбежками инфраструктуры» – часть какого-то дьявольского плана, и шайка, стоящая во главе РФ, в буквальном смысле работает на старика Збигнева, а тот из могилы (он умер в 2017), шлет им «чмоки» и поднимает большой палец вверх. Буквально – ничего лучшего он не мог и пожелать.

Обстрелы тепловых электростанций зимой – это такая рафинированная подлость, такая неимоверная гнусность, что сравниться с ними могут, пожалуй, разве что ковровые бомбардировки городов. Собственно, если выстроить шкалу военных преступлений по степени тяжести, от убийств военнослужащих на границе до атомной бомбардировки, то уничтожение инфраструктуры посреди зимы – это будет ближе к самому пику. Хуже только ковровые бомбардировки и атомный взрыв, иначе – тотальное уничтожение людей.

Россию – и русских – последовательно привели к преступлениям такой степени вины, за которые вообще не оправдаться. Таким, чтобы и наши внуки, не то что дети, не могли смотреть в глаза ИХ внукам… и плевали на наши могилы.

С точки зрения Бжезинского – это, безусловно, огромный успех. Всего за каких-то 10 месяцев, а точнее – за последние три месяца – сделано всё возможное для того, чтобы ни о каком будущем союзе России и Украины вообще не могло быть и речи. В частности – еще и потому, что волна ничем не обоснованной ненависти к украинцам всколыхнется грязной волной и в самой России, по железному закону, сформулированному Львом Толстым: «Мы ненавидим людей за то зло, которое МЫ ИМ причиняем». Чем больше бед, горя и смертей приносим мы Украине – тем крепче и безусловней будет ненависть к «проклятым хохлам» среди нас же. По простому механизму – иначе не перенести чувство вины за это всё.

В этом и состоит дьявольский план – замазать всех. Чтобы наши дети знали – «да, мы дети скотов и уродов, безжалостных и бесчувственных ублюдков». Старик Бжезинский был бы доволен.