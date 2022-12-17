Европа начинает напряжённую борьбу по поиску денег для спасения промышленности

Страны ЕС согласились, что им необходимо найти деньги для спасения промышленности, однако конкретный план действий вызвал среди них серьёзные разногласия. Как пишет Politico, всё более вероятным вариантом становится выделение дополнительных средств на решение этой проблемы в попытке восстановить баланс с Китаем и корпоративной Америкой, однако без споров по данному вопросу странам не обойтись.



AP

Все руководители ЕС согласны, что Европа должна стать более конкурентоспособной в условиях роста цен на энергоресурсы и щедрых «зелёных» субсидий президента Джо Байдена, поэтому на саммите Европейского совета в Брюсселе им предстоит дискуссия о том, как этого добиться. Как пишет Politico, всё более вероятным вариантом становится выделение дополнительных средств на решение этой проблемы в попытке восстановить баланс с Китаем и корпоративной Америкой, однако без споров в данном вопросе не обойтись.

Как продолжают авторы материала, заводилой в этом вопросе стала Франция. Она утверждает, что Европе пора перейти к более централизованной промышленной политике, и подчёркивает, что время не на её стороне. С 1 января вступают в силу главные положения американского закона «О снижении инфляции», согласно которым американские «зелёные» компании типа производителей электромобилей получат субсидии и налоговые льготы на общую сумму $369 млрд. Париж опасается, что если Европа не прибегнет на переговорах к своей финансовой огневой мощи, то она останется позади глотать пыль.

Но страны с режимом свободной торговли — например скандинавские — издавна с большим недоверием относятся к субсидиям и к проводимой государственными властями промышленной стратегии. Они опасаются, что отобранные государством корпорации могут превратиться в чрезмерно дорогостоящих и неэффективных гигантов.

«Не секрет, что мы входим в число многих стран, всеми силами ратующих за торговлю и за рынки», — заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

Что крайне важно, лидеры ЕС сосредоточатся на обсуждении вопроса о том, как сформировать пакет субсидий, не допуская несправедливых перекосов на священном едином рынке ЕС. Маленькие страны боятся, что государственная щедрость будет выгодна только крупным странам типа Франции и Германии, которые смогут искусственно поддержать свои компании в ущерб конкурентам из более бедных государств Евросоюза.

Борьба субсидий может выйти за пределы общего рынка и приобрести глобальный характер. Это сорвёт все попытки сформировать общемировые правила торговли и вернёт мир к закону джунглей. Некоторые опасаются, что старт такой гонке субсидий даст Франция.

«Если мы начнём делать это вместе с США, третьи страны и крупные экономики тоже присоединятся, и всем нам от этого будет хуже», — заявил один высокопоставленный дипломат из ЕС.