 

Российские “любители” горных лыж нашли в Турции замену Европе

17.12.2022, 0:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В этом году количество туристов, приехавших на отдых в Турцию, приближается к докороновирусным годам, пишет Hürriyet Daily News. У россиян она также остаётся популярным направлением, поскольку в отличие от других западных стран не блокировала авиасообщение и не вводила визовых ограничений. И многие из них приглядываются сейчас к «зимнему раю» — турецкому горнолыжному курорту Улудаг.

После начала конфликта на Украине многие русские столкнулись с проблемой получения виз и отмены прямых рейсов в Европу, пишет Hürriyet Daily News. В связи с этим они стали проявлять всё больше интереса к Улудагу в турецкой провинции Бурса, где расположен один из крупных центров зимнего туризма.

Как отмечает издание, Турция остаётся популярным направлением у россиян, поскольку она, в отличие от других стран, из-за украинского кризиса не блокировала авиасообщение с Россией и не вводила визовые ограничения. 

«Многие европейские страны стали отказывать в визах туристам из России. Поэтому те отдают предпочтение отдыху в Турции, благодаря добрым взаимоотношениям со страной и её географической близости к России. Здесь для них всегда найдётся понимание и хороший отдых», — пояснил Мурат Саракоглу, представитель Ассоциации турецких туроператоров. 

К тому же, как уже сообщали другие турецкие СМИ, многие русские стали больше арендовать или даже приобретать в собственность недвижимость в Турции.

Более того, растёт спрос на отдых в Турции даже у стран Персидского залива, таких как Катар, Кувейт и ОАЭ. Всё потому, что там нет вариантов зимнего отдыха. А турецкий Улудаг многие любители горных лыж называют «зимним раем». 

Вот и русские открывают для себя новые горные маршруты, помимо любимого пляжного отдыха. По данным туроператоров, с января по октябрь страну посетили 45 миллионов туристов из разных стран. Это близко к 46 миллионов за тот же период докороновирусного 2019 года. 

За первые 10 месяцев 2022-го число иностранных туристов выросло, по сравнению с предыдущим годом, на 88%. Учитывая всё происходящее, туроператоры смотрят с оптимизмом на конец года и ожидают, что общие доходы от туризма в Турции достигнут $44 млрд, отмечает Hürriyet Daily News. 

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06.21 / Превращаем недостатки в достоинства: стильные уловки звезд с неидеальной фигурой

27.09.20 / Москва вводит систему биометрического контроля на границе с Россией

17.09.21 / Роскомнадзор заблокировал американский интернет на время проведения выборов в Госдуму

16.09.22 / Антироссийские санкции грозят нищетой многим людям в Германии и Европе

01.04.22 / Мнение: Почему они пытаются вернуться

17.05.21 / SpaceX запустил еще 52 Starlink спутники на орбиту в субботу

03.09.22 / Глава Европейского совета раскритиковал запоздалые решения Еврокомиссии по энергетике

19.10.22 / “Ребенок не нужен”: собравшаяся рожать третьего Бородина получила пощечину от бывшего

27.01.22 / Скандалы: СМИ: Метростроевцы рассказали о том, как чиновники Петербурга разрушили компанию

18.01.22 / Откуда москвичи привозят омикрон-штамм: названы самые “заразные” страны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика