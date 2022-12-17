Российские “любители” горных лыж нашли в Турции замену Европе

В этом году количество туристов, приехавших на отдых в Турцию, приближается к докороновирусным годам, пишет Hürriyet Daily News. У россиян она также остаётся популярным направлением, поскольку в отличие от других западных стран не блокировала авиасообщение и не вводила визовых ограничений. И многие из них приглядываются сейчас к «зимнему раю» — турецкому горнолыжному курорту Улудаг.

После начала конфликта на Украине многие русские столкнулись с проблемой получения виз и отмены прямых рейсов в Европу, пишет Hürriyet Daily News. В связи с этим они стали проявлять всё больше интереса к Улудагу в турецкой провинции Бурса, где расположен один из крупных центров зимнего туризма.

Как отмечает издание, Турция остаётся популярным направлением у россиян, поскольку она, в отличие от других стран, из-за украинского кризиса не блокировала авиасообщение с Россией и не вводила визовые ограничения.

«Многие европейские страны стали отказывать в визах туристам из России. Поэтому те отдают предпочтение отдыху в Турции, благодаря добрым взаимоотношениям со страной и её географической близости к России. Здесь для них всегда найдётся понимание и хороший отдых», — пояснил Мурат Саракоглу, представитель Ассоциации турецких туроператоров.

К тому же, как уже сообщали другие турецкие СМИ, многие русские стали больше арендовать или даже приобретать в собственность недвижимость в Турции.

Более того, растёт спрос на отдых в Турции даже у стран Персидского залива, таких как Катар, Кувейт и ОАЭ. Всё потому, что там нет вариантов зимнего отдыха. А турецкий Улудаг многие любители горных лыж называют «зимним раем».

Вот и русские открывают для себя новые горные маршруты, помимо любимого пляжного отдыха. По данным туроператоров, с января по октябрь страну посетили 45 миллионов туристов из разных стран. Это близко к 46 миллионов за тот же период докороновирусного 2019 года.

За первые 10 месяцев 2022-го число иностранных туристов выросло, по сравнению с предыдущим годом, на 88%. Учитывая всё происходящее, туроператоры смотрят с оптимизмом на конец года и ожидают, что общие доходы от туризма в Турции достигнут $44 млрд, отмечает Hürriyet Daily News.