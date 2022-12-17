Бут призвал россиян быть осторожными при выезде в недружественные страны

Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут призвал сограждан проявлять осторожность при выезде в недружественные и нейтральные страны и быть максимально бдительными из-за возможных провокаций США.

По его словам, США часто устраивают провокации подобные той, что произошла с ним, и «могут просто сразу после ареста посадить в самолет и отправить в Штаты», передает ТАСС со ссылкой на «Россия-24».

Напомним, в прошлый четверг состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.

В 2008 году 45-летний российский предприниматель Виктор Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу Вашингтона. США заявляли, что он якобы виновен в незаконной торговле оружием.

В 2012 году житель России Виктор Бут был осужден Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов. В ноябре 2011 года его признали виновным в сговоре с целью контрабанды оружия.

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