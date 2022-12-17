 

Глава компании Baykar сообщил об успешном пуске первой национальной сверхзвуковой ракеты TRG-230-IHA, вероятно с украинскими двигателями

17.12.2022, 0:50, Новости дня
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Турецкий беспилотник Bayraktar Akinci провел успешный пуск первой национальной сверхзвуковой ракеты класса «воздух – земля», сообщил глава компании-производителя БПЛА Baykar Сельчук Байрактар.

Байрактар сообщил, что первая турецкая сверхзвуковая ракета TRG-230-IHA, производимая компанией Roketsan, успешно поразила цель на удалении 100 км, передает ТАСС.

По данным компании, пуск ракеты был совершен в районе черноморского города Синоп с высоты 7,62 км. Запуск осуществлялся с беспилотника, вылетевшего с аэродрома компании Baykar в пригороде Стамбула, городе Чорлу. Дальность полета ракеты составляет от 20 до 150 км, отмечает компания-разработчик.

Напомним, в конце августа турецкая компания Baykar представила ударный сверхзвуковой палубный беспилотник Bayraktar Kizilelma взлетной массой порядка 6 тонн, из которых почти 2 тонны – полезная нагрузка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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